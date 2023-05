Valentino Rossi vise les 24 Heures du Mans 2024 en LMGT3

Doucement mais sûrement, la participation de Valentino Rossi aux 24 Heures du Mans se rapproche. Légende du MotoGP, l'Italien fait ses armes en GT World Challenge avec le Team WRT et BMW, et c'est d'ailleurs sous ces couleurs qu'il sera dans la Sarthe le mois prochain pour courir en Road to Le Mans. Tout un symbole pour celui qui précise désormais avoir l'intention de rouler l'an prochain dans la nouvelle catégorie LMGT3.

"Les 24 Heures du Mans sont la course la plus célèbre au monde, et c'est assurément un objectif", répète le Docteur. "Je pense que j'essaierai de les faire l'année prochaine en GT".

"Road to Le Mans est une formidable occasion, car c'est la seule course qui utilise le même circuit", ajoute-t-il en précisant l'importance de ce qui fera clairement office de répétition. "On essaiera de se préparer au circuit sur le simulateur, je suis très curieux. J'ai hâte aussi de passer la semaine là-bas."

Valentino Rossi disputera les deux courses de 55 minutes le jeudi et le vendredi en partageant le volant de sa BMW M4 GT3 avec le Français Jérôme Policand. Ensuite viendra le temps de définir le programme 2024, alors que le Team WRT est justement bien placé pour s'engager en LMG3 en plus du programme qui sera mis sur pied en Hypercar avec le proto LMDh de BMW.

"C'est quelque chose que l'on étudie, c'est à l'ordre du jour", confirme à Motorsport.com Vincent Vosse, patron de l'équipe belge. "Mais ce n'est pas encore fait. On ne peut pas dire que quelque chose soit défini." Ce programme supplémentaire ne viendrait pas mettre un terme de WRT en GT World Challenge. "On ne laissera pas tomber SRO, ce serait une croissance", assure Vincent Vosse.

À plus long terme, et en fonction de son évolution, Valentino Rossi disposerait alors de toutes les passerelles pour viser encore plus haut au sein d'un Team WRT qui disposerait d'un programme en LMGT3 et d'un autre en Hypercar. Il est d'ailleurs toujours prévu de voir l'ex-motard prendre le volant de la BMW M Hybrid V8 pour un test d'ici la fin de l'année. L'avenir "dépendra beaucoup de mes performances et de ma vitesse" avance Valentino Rossi. À lui de jouer !

Propos recueillis par Gary Watkins