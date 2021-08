Vaxiviere entre sérénité et vigilance chez Alpine

B.D., Le Mans - Rompu aux joutes de l'Endurance depuis quelques années maintenant, Matthieu Vaxiviere vit avec beaucoup de fierté l'aventure Alpine. Aux 24 Heures du Mans cette année, aux côtés de Nicolas Lapierre et André Negrão, le pilote tricolore affiche une certaine sérénité. Les essais qualificatifs ont placé l'Alpine en troisième position sur la grille de départ, mais tout reste encore à faire.

Matthieu, nous sommes aujourd'hui entre les essais et la course, quel est l'état d'esprit après tout le travail qui a été fait ?

C'est un état d'esprit serein mais toujours vigilant quand même. Pour le moment ce n'est que du positif. Après nos essais, on a réussi à faire tout le plan que l'on voulait mettre en place donc tout va bien

Comment est la voiture par rapport aux premières courses de la saison en WEC et avec l'ajustement de la BoP ?

La voiture est plutôt la même. On a plutôt un bon équilibre, c'est une bonne voiture pour la course et on est serein à son volant. C'est plus ou moins la même donc c'est plutôt bien.

Quelle sera la clé pour tenter de faire la course parfaite ?

Il y en a plusieurs ! Forcément, ce sera déjà en premier lieu de finir la course. Si on fait une course clean, sans problème mécanique, sans pépin et avec une bonne stratégie, c'est sûr que ça nous emmènera à un bon résultat, même si ça, on le verra dimanche soir. Mais forcément, on est là, et si on peut aller chercher la victoire, on va aller la chercher.

À quel point avez-vous consacré du temps à la durée des relais et à la consommation pendant les essais ?

C'était un sujet majeur, et c'est un sujet clé depuis le début de la saison. Après, il n'y a pas que ça, mais on a fait du bon travail là-dessus. On va voir ce que ça donne aussi mais on est assez confiant.

Comment a évolué ce niveau de confiance tout au long de la semaine ?

On est tout aussi confiant que lorsque l'on est arrivé. C'est plutôt bien, on est dans une bonne dynamique. Après, il faut rester toujours bien concentré et focus pour la course, parce que c'est vraiment une sacrée course et un sacré mur à franchir. Mais on en est capable et on va essayer de tour faire pour le franchir.

À titre plus personnel, qu'est-ce que ça fait d'être pilote Alpine cette année ?

C'est génial ! Surtout au Mans, représenter une marque comme Alpine, en tant que Français c'est vraiment top. C'est une super dynamique et je suis vraiment fier. C'est un super moment.

Comment se présente ton avenir en Endurance ?

La nouvelle ère va être vraiment magnifique. C'est ça qu'on veut et qu'on voulait voir en Endurance. Ils ont vraiment fait du très bon travail et ça va juste être grandiose. J'espère que j'y prendrai part, bien sûr.