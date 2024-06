Vergne espère "une bonne surprise dimanche" avec Peugeot

Jean-Éric Vergne s'apprête à prendre le départ de ses sixièmes 24 Heures du Mans, ses deuxièmes sous les couleurs de Peugeot Sport. Il y a un an, le constructeur français effectuait son retour dans la Sarthe avec des ambitions limitées, au vu d'un début de saison WEC difficile pour les équipages des deux 9X8.

Pourtant, après des premiers essais qui confirmaient leur déficit de performance vis-à-vis de la concurrence, les Lionnes étonnaient en course, pointant même momentanément en tête à la nuit tombée avec la #94, qui allait finalement rentrer dans le rang en raison d'une sortie de route, puis surtout de problèmes techniques. Les deux voitures finissaient par rallier l'arrivée, distancées, mais ces premières 24 Heures du Mans depuis 2011 pour Peugeot s'avéraient riches en enseignements.

Cette saison, Peugeot Sport a décidé de lancer une version évoluée de la 9X8 à partir d'Imola, où un nouvel aileron arrière a fait son apparition, en plus de pneumatiques à la largeur différente entre l'avant et l'arrière, notamment. Mais, si Peugeot a encore marqué le pas face à la concurrence à Imola, puis à Spa, Jean-Éric Vergne, qui partage le volant de la #93 avec Mikkel Jensen et Nico Müller, croit en les chances de bon résultat de son équipe cette semaine.

"On s'est préparés du mieux que l'on pouvait", a-t-il expliqué vendredi, lors du traditionnel Pesage en centre-ville. "On a fait des tests d'endurance, on a fait les deux dernières courses qui étaient un bon test grandeur nature pour nous, avec cette voiture. Je pense que l'on arrive avec une voiture nouvelle, mais quand même mature, et on essaiera d'en extraire le potentiel maximum."

Jean-Eric Vergne entend bien déjouer les pronostics au Mans. Photo de: Nikolaz Godet

Sur le papier, Peugeot semble encore loin de pouvoir rivaliser avec les favoris de l'épreuve comme Porsche, Ferrari ou Toyota. Mais Jean-Éric Vergne sait à quel point une course comme les 24 Heures du Mans peut s'avérer aléatoire, et il se souvient aussi que son équipe avait créé la surprise il y a un an. Et, avec la nouvelle évolution de la 9X8, le pilote français entend bien déjouer une fois de plus les pronostics en 2024.

"Je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit [entre l'ancienne et la nouvelle voiture], mais elle est meilleure sur deux ou trois aspects quand même", continue-t-il. "Après, Le Mans est toujours un circuit spécifique : l'an dernier on était plutôt bien avec la voiture qui n'était pas forcément bien sur d'autres circuits, donc j'espère qu'on aura une bonne surprise à partir de dimanche pour voir comment la voiture se comporte sur ce circuit-là."

Début de réponse dimanche lors de la Journée Test. Puis surtout dans une semaine avec le verdict de la course.

Propos recueillis par Basile Davoine