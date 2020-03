Vidéo 1968 : quand les 24H du Mans ont eu lieu en septembre

Depuis leur création en 1923, rares ont été les fois en près d'un siècle où les 24 Heures du Mans ont subi de plein fouet les conséquences d'événements dépassant le simple cadre du sport automobile. On trouve toutefois au cours de ce siècle quasiment écoulé des éditions qui ont été annulées : ce fut le cas en 1936 à cause des grandes grèves dans l'industrie automobile, puis de 1940 à 1948 en raison de la Seconde Guerre mondiale.

Lire aussi : Officiel - Les 24 Heures du Mans reportées en septembre

Le report, lui, a touché la classique sarthoise en 1968. À l'époque, les organisateurs avaient déjà fait le choix de repousser l'épreuve au mois de septembre, mais c'était cette fois-ci en raison des grands mouvements sociaux de mai-juin. Cinquante-deux ans plus tard, il faudra donc attendre le début de l'automne pour voir les bolides affronter la plus grande course d'Endurance au monde...

Puisqu'il faudra être patient, l'occasion vous est donnée de revivre ce qui fut la 36e édition de cette course légendaire, remportée à l'époque par Pedro Rodríguez et Lucien Bianchi au volant d'une Ford GT40.

Regardez ici la version longue du résumé des 24 Heures du Mans 1968.