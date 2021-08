Warm-up - Toyota en tête avant le départ

C'est ce matin qu'avaient lieu les derniers préparatifs pour les 24 Heures du Mans, avec un warm-up de quinze minutes.

Les stratégies étaient diverses, et chez Toyota, on a confié le volant des deux Hypercar à Mike Conway et Sébastien Buemi. Ce dernier a signé le meilleur temps en 3'28"529 avec la #8 devant la #7 de l'Anglais en 3'28"817, tandis que l'Alpine #36 n'a signé qu'un chrono en toute fin de séance, un 3'30"028 aux mains de Nicolas Lapierre. Chez Glickenhaus, on a préféré multiplier les arrêts au stand et les changement de pilote – sans tour chronométré, donc.

La référence LMP2 a été établie par la United Autosports #23 d'Alex Lynn en 3'32"841, mais cette catégorie a surtout été le théâtre de tous les incidents dans cette séance : Sean Gelael (Jota #28) et Dennis Andersen (High Class Racing #20) sont tous deux partis en tête-à-queue à l'approche de la chicane Dunlop, le Danois ayant ensuite commis une autre erreur à Arnage. La WRT #41 de Kubica-Delétraz-Ye s'est fait remarquer en mettant deux roues dans l'herbe pour une figure à haute vitesse au Tertre Rouge, tandis que la WRT #31 pilotée par Robin Frijns s'est immobilisée en piste en fin de séance.

Côté GTE Pro, la séance revêtait une importance particulière pour la Porsche #92 après l'accident de Kévin Estre en Hyperpole, et le Français était de retour au volant tout du long. C'est d'ailleurs lui qui a signé le meilleur temps de sa catégorie en 3'49"956. En GTE Am, avantage à la Ferrari #71 d'Inception Racing avec le trio Iribe-Millroy-Barnicoat, tandis que la #388 de Rinaldi Racing (Ehret-Hook-Bleekemolen) n'a pas roulé.

24H du Mans - Warm-up

P. # Cat. Équipe CAR BEST GAPS LAPS 1 8 Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:28.529 - 5 2 7 Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:28.817 0.288 5 3 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT Alpine A480 - Gibson 3:30.028 1.499 3 4 23 LM P2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:32.841 4.312 4 5 32 LM P2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:33.246 4.717 5 6 41 LM P2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:33.596 5.067 5 7 22 LM P2 UNITED AUTOSPORTS USA Oreca 07 - Gibson 3:33.614 5.085 5 8 26 LM P2 G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:33.663 5.134 4 9 31 LM P2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:34.174 5.645 4 10 29 LM P2 RACING TEAM NEDERLAND Oreca 07 - Gibson 3:34.754 6.225 4 11 48 LM P2 IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:35.386 6.857 4 12 82 LM P2 RISI COMPETIZIONE Oreca 07 - Gibson 3:35.933 7.404 4 13 34 LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson 3:36.305 7.776 3 14 65 LM P2 PANIS RACING Oreca 07 - Gibson 3:36.443 7.914 4 15 28 LM P2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:36.685 8.156 4 16 25 LM P2 P/A G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:38.095 9.566 4 17 49 LM P2 P/A HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:38.117 9.588 3 18 44 LM P2 ARC BRATISLAVA Oreca 07 - Gibson 3:38.137 9.608 4 19 1 LM P2 RICHARD MILLE RACING TEAM Oreca 07 - Gibson 3:39.344 10.815 3 20 39 LM P2 P/A SO24-DIROB BY GRAFF Oreca 07 - Gibson 3:40.346 11.817 4 21 84 CDNT ASSOCIATION SRT41 Oreca 07 - Gibson 3:40.371 11.842 4 22 70 LM P2 P/A REALTEAM RACING Oreca 07 - Gibson 3:41.541 13.012 3 23 21 LM P2 DRAGONSPEED USA Oreca 07 - Gibson 3:41.957 13.428 3 24 20 LM P2 HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:43.525 14.996 4 25 74 LM P2 P/A RACING TEAM INDIA EURASIA Ligier JSP217 - Gibson 3:47.007 18.478 4 26 92 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:49.956 21.427 4 27 91 LM GTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:50.426 21.897 4 28 79 LM GTE Pro WEATHERTECH RACING Porsche 911 RSR - 19 3:50.836 22.307 4 29 52 LM GTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:51.041 22.512 4 30 72 LM GTE Pro HUB AUTO RACING Porsche 911 RSR - 19 3:51.844 23.315 4 31 51 LM GTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:51.946 23.417 4 32 71 LM GTE Am INCEPTION RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:52.076 23.547 4 33 99 LM GTE Am PROTON COMPETITION Porsche 911 RSR - 19 3:52.138 23.609 4 34 80 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:52.431 23.902 4 35 64 LM GTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:52.460 23.931 3 36 85 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:52.539 24.010 4 37 47 LM GTE Am CETILAR RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:53.517 24.988 4 38 46 LM GTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:53.558 25.029 4 39 95 LM GTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:53.914 25.385 3 40 83 LM GTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:53.944 25.415 4 41 55 LM GTE Am SPIRIT OF RACE Ferrari 488 GTE Evo 3:54.043 25.514 4 42 66 LM GTE Am JMW MOTORSPORT Ferrari 488 GTE Evo 3:54.147 25.618 4 43 18 LM GTE Am ABSOLUTE RACING Porsche 911 RSR - 19 3:54.983 26.454 4 44 88 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:57.825 29.296 4 45 57 LM GTE Am KESSEL RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:59.737 31.208 4 46 77 LM GTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 4:00.574 32.045 3 47 86 LM GTE Am GR RACING Porsche 911 RSR - 19 4:00.642 32.113 3 48 60 LM GTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 4:10.897 42.368 4 49 24 LM P2 P/A PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN Oreca 07 - Gibson - 0.000 3 50 30 LM P2 DUQUEINE TEAM Oreca 07 - Gibson - 0.000 4 51 33 LM GTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR - 0.000 2 52 38 LM P2 JOTA Oreca 07 - Gibson - 0.000 4 53 54 LM GTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo - 0.000 2 54 56 LM GTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 - 0.000 3 55 63 LM GTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R - 0.000 2 56 69 LM GTE Am HERBERTH MOTORSPORT Porsche 911 RSR - 19 - 0.000 3 57 98 LM GTE Am ASTON MARTIN RACING Aston Martin Vantage AMR - 0.000 2 58 388 LM GTE Am RINALDI RACING Ferrari 488 GTE Evo - 0.000 0 59 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH - 0.000 4 60 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH - 0.000 4 61 777 LM GTE Am D'STATION RACING Aston Martin Vantage AMR - 0.000 3