Acosta renoue avec la victoire après sa blessure

Charger le lecteur audio

Éloigné des circuits durant deux mois en raison d'une fracture du fémur, Pedro Acosta avait vu son incroyable progression en Moto2 stoppée net. Arrivé dans la catégorie cette année après avoir décroché le titre Moto3 l'an passé dès sa première saison, l'Espagnol a connu quelques difficultés avant d'impressionner à nouveau en remportant sa première victoire au Mugello.

Revenu en Autriche où il a décroché la quatrième place, il a ainsi balayé les doutes concernant sa capacité à revenir rapidement à son plus haut niveau. Après sa sixième place à Misano, il a finalement renoué avec la victoire en Aragón.

Qualifié en sixième position, il est rapidement remonté au second rang, juste derrière son coéquipier Augusto Fernández, qui avait conservé sa première place initiale et commencé à creuser un écart de plus d'une seconde. Revenu dans sa roue dans le neuvième tour, il ne lui en a fallu qu'un de plus pour s'emparer de la tête de la course. Dès lors, il n'a plus été inquiété et a fait les 11 tours restants en solitaire.

"Ça a été difficile de revenir comme ça après la blessure. L'Autriche ça n'avait pas été mal, Misano avait été un peu plus piégeux mais on l'a à nouveau fait ! Je remercie l'équipe qui n'a jamais cessé de croire en moi. Je pense que ça a été un peu la clé", a-t-il confié au site officiel.

"Quand j'ai vu Augusto commencer à creuser un écart je me suis dit que c'était le moment d'attaquer, sinon ça allait encore être une course difficile. Et quand j'ai vu que je me rapprochais, rapprochais, rapprochais, je me suis dit que c'était le moment d'être calme et d'essayer de réfléchir un peu. J'ai commencé à pousser pour tenter de créer un écart, j'ai vu 0"2, 0"3, 0"5 donc j'ai essayé de pousser encore un peu plus. C'est grâce à l'équipe, qui m'a apporté la détente nécessaire pour comprendre à quel moment il fallait récupérer en course et à quel moment il fallait attaquer."

Augusto Fernández, en tête une partie de la course devant Pedro Acosta et Arón Canet

Derrière lui, Arón Canet a lutté jusqu'au bout pour décrocher la deuxième position. Parti cinquième, il a dû se débarrasser de Jake Dixon puis de Tony Arbolino avant de porter une attaque décisive sur Fernández à deux tours de l'arrivée, relayant le leader du championnat au troisième rang.

Ce dernier a souffert avec son pneumatique avant et a reconnu ne pas avoir souhaité prendre de risques afin d'assurer des points importants face à Ai Ogura. Longtemps sixième de la course, le Japonais est remonté juste derrière, à la quatrième place, dans le dernier tour au détriment d'Arbolino et n'a ainsi concédé que trois points à son rival espagnol.

Tout comme en MotoGP chez Ducati avec Pecco Bagnaia, qui joue le titre, la question de consignes d'équipe pourrait être amenée à se poser dans le clan Ajo-KTM lors de futurs affrontements en piste entre Acosta et Fernández, mais n'est pas encore actée. Une possibilité que le vainqueur d'Aragón n'a toutefois pas écarté. "On n'a pas reçu de consignes d'équipe pour le moment. Il se bat pour le titre, je me bats pour des courses. À cinq courses de la fin il a beaucoup de points à assurer encore. Si le moment de l'aider se présente, je souhaite le faire", a-t-il expliqué.

Augusto Fernández et Pedro Acosta se félicitant à l'arrivée du GP d'Aragón

Derrière Ogura et Arbolino, Fermín Aldeguer, Somkiat Chantra, Jorge Navarro, Joe Roberts et Celestino Vietti ont complété le top 10. Ce dernier a connu un week-end difficile et n'est jamais parvenu à évoluer aux avant-postes. Toujours classé au-delà de la 15e position, cette dixième place finale lui a permis de sauver les meubles. Toutefois, il voit désormais son retard au championnat s'élever à 52 points alors qu'il en était le leader il y a encore quatre courses.

À noter que le GP d'Aragón a été animé par de nombreuses chutes, parmi lesquelles celle d'Alonso López dès le deuxième virage. Vainqueur à Misano, le rookie espagnol avait effectué un incroyable départ mais est parti à la faute, imité par Marcel Schrötter. Les coéquipiers Albert Arenas et Jack Dixon ont également chuté, respectivement dans le deuxième et le dernier tour de course.

Lire aussi : Augusto Fernández confirmé par Tech3 pour la saison 2023

Moto2 - GP d'Aragón - Course