Ai Ogura arrivera en MotoGP avec le titre Moto2 en poche

Le Japonais Ai Ogura, 23 ans, a remporté le titre de la catégorie Moto2 en validant une avance suffisante au championnat lors du GP de Thaïlande, 18e des 20 manches de la saison. Il est le premier Japonais à être sacré depuis Hiroshi Aoyama en 2009, dans la catégorie 250cc, le premier champion du monde aussi à être issu de l'Asia Talent Cup.

Après trois victoires au cours de la saison, il évoluait à nouveau aux avant-postes ce week-end, en Thaïlande. Parti de la pole position, il s'est immédiatement retrouvé en bagarre pour la victoire contre Arón Canet, son plus proche opposant au championnat, tandis que Fermín Aldeguer est tombé dans le premier tour et que Sergio García, mal qualifié, n'était en lutte que pour les derniers points en jeu.

Un contact a fait reculer Ogura à la septième place dès les premières minutes de course, toutefois il est progressivement remonté dans la hiérarchie, à grand renfort d'excellents chronos, et a fini par valider la deuxième place derrière Canet lorsque la course a été arrêtée au drapeau rouge à deux tours de l'arrivée à cause de la pluie (qui menace aussi la course MotoGP). Compte tenu de l'avance déjà prise au classement général, ce résultat lui suffit.

Le pilote japonais rejoindra la catégorie reine MotoGP la saison prochaine. Pressenti parmi l'élite depuis plusieurs années grâce à ses performances et à ses liens avec Honda et Idemitsu, il a pourtant toujours refusé les opportunités qui se sont présentées à lui de courir pour le team LCR, mettant en avant son souhait de remporter le titre Moto2 avant de faire le grand saut. Il a fini par obtenir son ticket avec le groupe Aprilia et rejoindra le team satellite Trackhouse Racing pour les deux prochaines saisons. Il a signé pour courir aux côtés de Raúl Fernández en remplacement de Miguel Oliveira, qui partira chez Pramac la saison prochaine.

Alors qu'il n'y avait qu'un seul rookie cette saison en MotoGP, avec Pedro Acosta, ils seront trois à se disputer le titre honorifique de meilleur débutant en 2025. Ai Ogura retrouvera en effet l'Espagnol Fermín Aldeguer, aujourd'hui quatrième du championnat Moto2 et qui courra sur la Ducati du team Gresini, ainsi que Somkiat Chantra, 12e du Moto2 à ce jour et destiné à la Honda du team LCR.

Le sacre d'Ai Ogura intervient après plusieurs saisons passées parmi les hommes forts de la catégorie Moto2, alors qu'il a bâti son expérience en passant six ans dans les Grands Prix. Né en 2001, il s'est d'abord fait connaître à travers l'Asia Talent Cup, dont il a remporté une course en 2015, avant d'obtenir la deuxième place au général l'année suivante. Passé par la Red Bull MotoGP Rookies Cup, il a rejoint le championnat du monde junior Moto3 en 2017, là encore avec une première victoire dès la saison de ses débuts (à Jerez), avant de récolter une moisson de podiums l'année suivante.

Cela l'a mené à disputer un premier Grand Prix en tant que wild-card à Jerez en 2018, avec d'emblée un premier point en poche, puis à être rappelé pour trois autres courses cette année-là. Titularisé par Honda Team Asia en 2019, il a brillé en qualifications et décroché un premier podium, au GP d'Aragón.

Sa montée en puissance s'est poursuivie, avec sept podiums et une pole en 2020 et surtout la troisième place du championnat. C'était la saison dont il avait besoin pour passer à l'étape suivante et rejoindre le Moto2 en 2021, toujours avec Idemitsu Honda Team Asia. Auteur d'un premier podium en Autriche, il s'est classé huitième au championnat, avant de se battre pour le titre en 2022. Une première tentative qui a toutefois échoué.

Victorieux trois fois et leader du classement général à plusieurs reprises, Ogura a en effet perdu pied en fin de saison et a vu le titre revenir à Augusto Fernández. La suite, en 2023, s'est révélée plus compliquée encore, avec une blessure au poignet tôt dans la saison puis un championnat très en deçà des attentes. Le Japonais a reculé au neuvième rang de la catégorie, avant son transfert dans l'équipe MT Helmets MSI cette année et son retour au premier plan.

Encore plutôt discret en début de championnat, le GP de France a marqué un tournant pour Ogura, avant sa première victoire de l'année en Catalogne. García a longuement résisté au sommet du championnat, avant la prise de pouvoir d'Ogura grâce à sa troisième victoire de l'année, au GP de Saint-Marin, suivie par une véritable dégringolade de l'Espagnol qui allait tout changer.

"Je n'ai pas de mots c'est incroyable !", a déclaré le nouveau champion du monde, ému. "Ce à quoi j'ai pensé, c'est à tous les visages qui m'accompagnent : l'équipe aujourd'hui, mais aussi [les personnes de l'Asia Talent] Cup et du Moto3. Je ne pourrais pas suffisamment remercier tout le monde. C'est juste génial, je n'ai pas les mots, je suis très heureux !"

Ce titre intervient trois semaines après celui de David Alonso dans la catégorie Moto3, l'Espagnol ayant survolé le championnat dans la plus petite cylindrée des Grands Prix. En MotoGP, on sait que c'est un pilote Ducati qui sera titré, avec un duel opposant Jorge Martín et Pecco Bagnaia et une chance mathématique devenue infime pour Marc Márquez et Enea Bastianini.

