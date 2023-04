Alerte en Moto2 avec des motos qui se coupent brusquement

Charger le lecteur audio

D'après les informations de Motorsport.com, les équipes Moto2 ont été convoquées samedi pour une réunion d'urgence à la suite d'une problématique née à Austin. Depuis le début du Grand Prix des Amériques, plusieurs motos de la catégorie intermédiaire se sont en effet coupées soudainement, sans avertissement, provoquant des situations dangereuses en piste.

Quelques motos s'étaient déjà arrêtées sans raison apparente lors des deux précédents Grands Prix, au Portugal et en Argentine, mais le nombre de cas a augmenté de manière alarmante depuis le début du week-end au COTA. Samedi, ce sont au moins sept pilotes qui ont été affectés par des machines qui se sont soudainement arrêtées.

L'un des cas les plus frappants est celui d'Ai Ogura, vice-champion du monde l'année dernière, à qui c'est arrivé à l'approche du long droite se trouvant dans le dernier secteur de la piste. Jake Dixon, qui se trouvait alors derrière lui, a bien failli le percuter. Parmi les autres pilotes impliqués se trouvent par exemple les Espagnols Marcos Ramírez et Arón Canet.

L'origine de cette avarie n'a pas été identifiée, bien que des soupçons pèsent dans différentes directions. Celui qui circule le plus porte sur la connexion entre l'unité de contrôle électronique et un interrupteur électrique d'un fournisseur spécifique, que la plupart des structures utilisent.

Face à l'inquiétude grandissant dans les stands, Triumph, fournisseur unique des moteurs dans la catégorie, a convoqué samedi une réunion à laquelle ont assisté des représentants de toutes les équipes Moto2, un membre de l'IRTA, un représentant de Dorna, ainsi qu'un représentant du fournisseur électronique Magnetti Marelli.

Malgré l'incertitude qui entoure l'origine du problème, une solution provisoire a été décidée, celle de séparer le régulateur électrique du moteur au moyen d'une petite structure empêchant une éventuelle surchauffe. Une mesure qui est bien perçue comme étant provisoire, sachant que des analyses approfondies sont prévues afin de trouver la clé du problème.

Arón Canet (Pons Racing), l'un des pilotes concernés

"Nous ne savons pas exactement quelle est la cause", a déclaré à Motorsport.com un responsable de l'une des équipes Moto2. "Il y a plusieurs théories. L'une d'entre elles s'oriente vers les vibrations que peut provoquer le moteur, qui a cette année 400 tours/minute de plus. Une autre, c'est que les bosses d'Austin auraient accentué le problème. Et une autre encore, que la chaleur provoque la rupture de la bobine [électrique, située à l'intérieur de l'interrupteur, ndlr] et fasse s'arrêter les motos."

"Le pire", ajoute un technicien d'une autre équipe, "c'est que tout cela peut entraîner des situations très dangereuses. Nous ne voulons pas imaginer ce qui pourrait se passer si un pilote voyait sa moto s'arrêter en pleine ligne droite et alors qu'il roule en groupe. Espérons qu'il ne se passe rien."