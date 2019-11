Álex Márquez Champion du monde Moto2 !

Parti depuis la pole position, Álex Márquez a lutté en début de course contre Brad Binder, qui s'est finalement emparé de la tête pour s'offrir une nouvelle victoire cette année. Derrière lui, le numéro 73 a géré l'écart avec Thomas Lüthi, qui devait terminer devant le pilote Marc VDS pour continuer de croire au titre de Champion du monde dans deux semaines, à Valence.

Márquez remporte donc le titre pour sa cinquième saison en catégorie intermédiaire, après avoir déjà coiffé la couronne en 2014 en Moto3. Son frère Marc avait été sacré Champion du monde Moto2 en 2012, avant son accession couronnée de succès en MotoGP, où il a remporté son sixième titre (le huitième toutes catégories confondues) en Thaïlande.

Álex Márquez marque également l'Histoire en devenant le premier pilote titré en Moto3 et en Moto2, ainsi que le premier vainqueur de la catégorie intermédiaire dotée des nouveaux moteurs Triumph, adoptés cette année. Les trois Champions du monde 2019 sont donc désormais connus, après Lorenzo Dalla Porta en Moto3 et Marc Márquez donc, en MotoGP.

"Je veux d'abord remercier cette équipe incroyable, et je veux dédier [ce titre] au pilote de l'Asian Talent Cup [Afridza Munandar, décédé hier], nous avons roulé pour lui aujourd'hui. C'était une course très difficile, je ne sais pas trop ce que je dis maintenant car je suis très fatigué ! C'est incroyable, c'est un rêve qui devient réalité", a déclaré le nouveau Champion du monde Moto2 au micro du site officiel du MotoGP.

4e victoire pour Binder

Alors que Brad Binder devait absolument gagner et espérer voir Márquez terminer troisième ou plus bas pour conserver ses chances de titre, le Sud-Africain a entamé l'épreuve sur les chapeaux de roue, en prenant la tête dès le premier tour. Malheureusement pour lui, une erreur au virage 8 au quatrième passage le faisait descendre au troisième rang, derrière Márquez et Tetsuta Nagashima.

Il n'aura fallu que quatre tours de plus au pilote Ajo pour aller chercher de nouveau la première place, qu'il n'allait cette fois-ci pas lâcher jusqu'à l'arrivée. De quoi offrir un nouveau triomphe sportif à l'Afrique du Sud, après le titre mondial des Springboks en rugby samedi ! Derrière, Thomas Lüthi tentait de sonner la charge contre Márquez, lui aussi avec l'objectif de conserver ses chances de titre. Le Suisse termine troisième devant Xavi Vierge, l'équipier du nouveau Champion du monde.

Nagashima a perdu le contact en fin de course, et après quelques chaleurs, le Japonais a dû se contenter de la huitième position. Comme lors de la course Moto3 plus tôt dans la journée, les conditions très chaudes ont causé plusieurs chutes, dont celles de Marco Bezzecchi, Jorge Martín ou Fabio Di Giannantonio. Sam Lowes a également terminé au sol, lui qui était déjà sorti large dans l'herbe au premier tour. Le Britannique a percuté Remy Gardner au freinage de l'épingle, néanmoins l'Australien a pu terminer dans les points.

GP de Malaisie - Course