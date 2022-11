Augusto Fernández quitte le Moto2 en Champion du monde !

Charger le lecteur audio

À quelques heures du dénouement en MotoGP, le Moto2 tient son Champion 2022 : Augusto Fernández a déroché la couronne en prenant la deuxième place du Grand Prix de Valence. Celui qui sera le seul rookie du MotoGP en 2022, chez Tech3, a triomphé de son dernier rival Ai Ogura, dont la course s'est terminée sur une nouvelle chute.

Arrivé en Moto2 pendant la saison 2017, Augusto Fernández a progressé année après année, jusqu'à décrocher son premier podium puis trois succès en 2019, saison qu'il a conclue au cinquième rang. L'ascension s'est arrêtée en 2020 avec une première campagne difficile dans l'équipe Marc VDS, avec la 13e place seulement, mais l'Espagnol a retrouvé le premier plan l'an passé avec six podiums, sans pour autant renouer avec la victoire. Arrivé dans l'équipe Ajo cette année, Fernández a toujours été classé dans le top 10 dans les courses qu'il a terminées, mais ce n'est pas lui qui avait réalisé le meilleur début de saison.

Celestino Vietti a été le premier leader du championnat, un statut que le pilote de la VR46 Riders Academy a occupé durant plus de la moitié de la saison avant de marquer le pas. Fernández a connu une trajectoire inverse : seulement 11e du championnat après un abandon en Argentine et un forfait au Portugal, il s'est relancé avec une victoire en France, sa première depuis Misano 2019, puis a enchaîné une série de trois succès qui lui ont permis de prendre l'avantage sur Vietti.

Dès lors, son premier rival n'était plus l'Italien mais Ai Ogura, qui a pris la tête à son tour en s'imposant en Autriche. Fernández a repris l'avantage à Saint-Marin mais n'a jamais compté plus de sept points d'avance sur son rival par la suite, et a perdu gros avec une chute à Phillip Island, offrant ainsi un avantage 3,5 unités à Ogura avec seulement deux courses à disputer. Le Japonais est parti à la faute à son tour à Sepang, dans le tout dernier tour, et c'est avec une avance de 9,5 points que Fernández a abordé le week-end de Valence, où il a encore bénéficié d'une erreur de son rival.

Acosta vainqueur et meilleur rookie, Ogura encore à terre

Alonso López, auteur de la pole, a conservé la tête au départ, devant Pedro Acosta et Tony Arbolino. Ai Ogura a terminé le premier tour quatrième, deux positions devant Augusto Fernández, qui a ensuite pris l'avantage sur Fermín Aldeguer. Dès la deuxième boucle, López a été doublé par Acosta et il a touché son rival en voulant reprendre l'avantage. L'incident a valu un avertissement à López et a offert la tête à Arbolino, devant Ogura. Acosta et López ont continué à se disputer la troisième place, jusqu'à une chute pour le le second.

Fernández s'est retrouvé quatrième mais il a été doublé par Cameron Beaubier, ce qui signifie que le pilote Ajo ne menait plus le championnat que pour un demi-point. L'avance est repassée à deux points et demi quand Beaubier a chuté. Acosta a tenter de jouer le jeu de son coéquipier en attaquant Ogura, sans succès direct, mais la pression exercée par le Champion 2021 du Moto3 a peut-être été utile puisque le pilote du team Asia est tombé dans la foulée, au virage 8, assurant ainsi le titre à Fernández.

Le duo de la KTM GP Academy a fondu sur Arbolino, et Acosta a repris le commandement peu avant la mi-course, avant que Fernández ne remonte au deuxième rang peu après. Le classement n'a plus évolué et Pedro Acosta s'est imposé devant le Champion 2022 de la catégorie. La fête est totale pour les troupes d'Aki Ajo puisqu'au titre d'Augusto Fernández s'ajoute celui des équipes, ainsi que le statut de meilleur débutant pour Pedro Acosta, qui a profité de son succès pour prendre l'avantage sur Alonso López.

Tony Arbolino a pris la troisième place après une fin de course en solitaire, surtout après la chute d'Aròn Canet qui attaquait pour revenir à son contact. Fermín Aldeguer s'est classé au quatrième rang devant Albert Arenas, Manuel González, Jake Dixon, Jeremy Alcoba et Senna Agius, aligné dans le team Marc VDS. à la place de Sam Lowes, encore diminué au niveau de l'épaule gauche. Marcel Schrötter a complété le top 10.

Celestino Vietti a connu une course dans la lignée de sa deuxième partie de saison décevante puisqu'elle s'est conclue sur une chute, tandis que Somkiat Chantra est parti à la faute au même endroit que on coéquipier Ogura. Mattia Pasini, aligné à la place d'un Barry Baltus encore convalescent après la chute de Phillip Island, a de son côté abandonné après avoir été percuté par Jeremy Alcoba, ensuite pénalisé par un long-lap.

GP de Valence Moto2