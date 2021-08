Fernández vainqueur solide, mauvaise opération pour Gardner

Raúl Fernández a signé une victoire autoritaire au Red Bull Ring, pendant que son coéquipier et rival pour le titre Remy Gardner peinait à remonter dans le classement après avoir perdu des places au départ.

Sam Lowes, auteur de la pole, a fait le holeshot devant Raúl Fernández, Ai Ogura et Augusto Fernández, tandis que Remy Gardner, parti en deuxième ligne après une chute en qualifications, a été enfermé au premier virage. Le leader du championnat n'était plus que dixième à la fin du premier tour.

Raúl Fernández a doublé Lowes dès le troisième tour, avec une manœuvre au virage 3. Ogura puis Augusto Fernández ont également pris l'avantage sur l'ancien pilote du MotoGP à cet endroit dans les tours suivants, et le classement s'est stabilisé en tête.

Les deux leaders se sont détachés mais Ogura n'a jamais été en mesure d'attaquer Fernández, le futur pilote Tech3 en MotoGP conservant une avance de 0"845 sous le drapeau à damier. Le Japonais a néanmoins décroché son premier podium en Moto2. Il s'agissait déjà du septième pour Fernández, qui s'est offert dimanche son quatrième succès en 11 départs dans la catégorie.

"Tout d'abord, merci à mon équipe parce qu'ils m'ont donné la meilleure moto pour cette situation. Il faisait chaud et ça a été très difficile toute la course avec Ogura. C'était dur pour moi, et comme la semaine dernière ils m'ont donné ce dont j'avais besoin pour me battre", a déclaré le rookie espagnol. "Merci à mon équipe et à ma famille, et à tous les haters qui disaient que je ne décrocherais jamais un nouveau podium après la semaine dernière. Maintenant je suis là, avec une victoire... C'est pour vous tous !"

La course a été peu animée en tête mais la lutte a été plus acharnée pour la cinquième place, longtemps occupée par Marcel Schrötter, qui a finalement chuté. La position est revenue à Celestino Vietti, menacé jusqu'au bout par Somkiat Chantra puisque les deux hommes n'étaient séparés que par 0"068 à l'arrivée.

Gardner a eu des difficultés à remonter dans le classement après son départ mouvementé et il a franchi la ligne d'arrivée au septième rang, devant Aron Canet, Tom Lüthi et un Marco Bezzecchi moins étincelant que le week-end précédent, passant de la victoire à une dixième place en l'espace d'une semaine. Fabio Di Giannantonio a dû se contenter de la 12e place. Cameron Beaubier a de son côté reçu une double pénalité long-lap pour avoir été à l'origine de contacts en chaîne qui ont mené aux chutes de Jorge Navarro et Stefano Manzi au départ.

Au championnat, Raúl Fernández refait près de la moitié de son retard sur Remy Gardner, lui reprenant 16 points pour ne plus avoir que 19 unités de retard. Marco Bezzecchi pointe à 47 points du pilote australien.

