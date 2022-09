Gabriel Rodrigo annonce sa retraite à 25 ans

Charger le lecteur audio

Le pilote hispano-argentin Gabriel Rodrigo a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, avec effet immédiat. Âgé de 25 ans, il disputait cette année sa première saison dans la catégorie Moto2 après avoir évolué en Moto3 pendant plus de sept ans.

Monté deux fois sur le podium au cours de sa carrière mondiale, il s'est hissé jusqu'au septième rang du championnat Moto3 en 2018 et espérait connaître plus de réussite dans la catégorie intermédiaire, qu'il a intégrée avec le team SAG. Seulement, il n'a été en mesure de ne disputer que sept Grands Prix cette saison avant d'être stoppé par une blessure au Mugello. Opéré à l'épaule, il devait faire son retour en 2023, mais en a décidé autrement.

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Rodrigo a expliqué avoir choisi de s'arrêter à cause des risques pris. "J'y ai longtemps réfléchi", a-t-il dit. "Tout s'est renforcé l'année dernière, peu après avoir signé mon contrat pour passer en Moto2. J'ai eu un très gros accident lors d'un entraînement, où j'ai risqué ma vie. Cela, ajouté à tous les malheurs que nous avons récemment vécus avec des camarades à nous, m'a fait me demander si cela valait la peine de prendre autant de risques à chaque fois que je monte sur une moto."

"J'ai de nombreux projets en tête et beaucoup d'ambition. J'aime ma vie et ma famille, et je ne suis pas disposé à continuer à me mettre en danger et à perdre cela pour continuer à courir à moto. C'est la principale raison de cette décision", a-t-il poursuivi. "Je me sens très heureux d'avoir pu prendre cette décision. J'en ai beaucoup parlé avec ma psychologue et elle m'a beaucoup aidé à atteindre ce niveau de maturité. Au début de l'année, j'en ai parlé à Elia [sa petite amie, ndlr] et je lui ai dit que je ne voulais pas continuer à courir beaucoup plus longtemps. Je voulais essayer le Moto2 et j'avais envie de continuer à me donner à 100%, mais je n'allais pas y rester longtemps."

Sa blessure à l'épaule n'a fait que renforcer cette réflexion et mûrir un peu plus encore sa décision. "Grâce au fait que je me suis arrêté [fin mai, ndlr], j'ai pu prendre du temps pour moi-même, écouter mon corps, mon cœur, et voir ce qu'ils me demandaient. Cela n'avait aucun sens de continuer à courir ; si je le faisais, c'était par rapport au chagrin et à la mélancolie dus à ce qui a été mon identité pendant toutes ces années. Mais ce que je veux vraiment, c'est arrêter et consacrer mon temps à d'autres choses."

"Je me sens très chanceux d'avoir pu faire de ma passion un métier avec lequel j'ai gagné ma vie et j'emporte avec moi énormément de souvenirs et de personnes que j'ai connues. Je peux dire adieu à la moto avec le sourire. Si j'avais retardé [cette décision], tout l'amour que je ressens pour ce sport aurait pu être intoxiqué en ayant continué à courir sans envie."

Depuis le début de sa convalescence cette année, Gabriel Rodrigo a été remplacé dans le team SAG par le débutant Alex Toledo pendant trois courses, puis par Piotr Biesiekirski à Silverstone. Depuis le Grand Prix d'Autriche, il n'apparaissait plus sur la liste des engagés, sa place ayant été confiée à Taiga Hada.

Avec Antón Quintiá

