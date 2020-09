Jorge Martín s'impose pour la première fois, devant Luca Marini

Jorge Martín a remporté sa première victoire dans la catégorie Moto2 en dominant un Grand Prix d'Autriche écourté par la lourde chute d'Enea Bastianini, ayant entraîné un terrible carambolage entre sa machine et celle d'Hafizh Syahrin. Des images terrifiantes, mais qui ont heureusement vite cédé la place au soulagement lorsqu'il a été confirmé que le Malaisien et les autres pilotes impliqués ne souffraient d'aucune blessure grave.

Déjà leader durant ces quatre premiers tours, Jorge Martín a repris les commandes au restart, pour les 13 tours restant à disputer. Cette fois, c'est Luca Marini qui s'est positionné dans son sillage, se mettant ainsi rapidement à l'abri d'un groupe d'outsiders qui avaient commencé à lui mener la vie dure pendant la première course. Le pilote VR46 a pu suivre Martín et tous deux se sont rapidement creusé une avance de plus d'une seconde sur leurs poursuivants, emmenés par Remy Gardner, qui avait profité d'une erreur de Marco Bezzecchi pour se porter à la troisième place.

La course de l'Australien, auteur samedi de la pole position, s'est toutefois terminée au cinquième tour après le second départ, par une chute. Il permettait ainsi à Marcel Schrötter d'hériter d'une troisième place confortable, alors que la bataille faisait rage derrière lui entre Sam Lowes, Xavi Vierge, Marco Bezzecchi et Arón Canet. Ce dernier s'est peu à peu effondré, tandis que Vierge a pris les commandes de ce groupe, laissant Lowes et Bezzecchi s'écharper derrière lui, non sans erreurs et sans un contact qui allait causer la colère du pilote italien.

Alors qu'il avait l'avantage, Vierge a toutefois commis une erreur dans le dernier virage, permettant à Lowes de lui arracher la quatrième place in extremis, alors que Bezzecchi passait sous le drapeau à damier en sixième position. C'est Tom Lüthi qui s'est approprié la septième place, vainqueur de son duel contre Augusto Fernández. Au passage, tous deux ont avalé Arón Canet dans les deux derniers tours.

En tête, Martín n'était pas menacé par Marini, sur qui il s'était creusé une légère avance : au neuvième tour, l'écart était pour la première fois d'une seconde, et deux boucles plus tard il avait doublé avant de se stabiliser jusqu'à l'arrivée. "Ça a été difficile", commentait l'Espagnol, déjà monté sur le podium trois fois dans la catégorie et qui décroche ainsi sa première victoire Moto2. "Dans la première course je me sentais mieux, au bout de deux ou trois tours je m'étais creusé une avance. J'étais régulier et j'avais de bonnes sensations, mais dans la deuxième course j'ai eu un peu plus de mal avec l'avant. Au début, j'ai eu du mal à m'éloigner, Luca était aussi rapide que moi, mais j'ai continué à pousser et au bout de quatre ou cinq tours j'ai pu contrôler la course."

Sa deuxième place fait les affaires de Luca Marini au championnat, alors qu'Enea Bastianini, qui avait pris le leadership à Brno, n'a pu repartir après sa chute. Le pilote de VR46 compte à présent cinq points d'avance sur son compatriote, et 19 sur le binôme Martín-Lowes. Premier vainqueur de la saison, Tetsuta Nagashima glisse à la cinquième place après avoir encore subi une chute.

