Liste des équipes Moto2 et Moto3 pour 2022 : Yamaha s'engage

La Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a dévoilé ce jeudi la liste provisoire des équipes dont l'inscription a été acceptée pour la saison 2022 dans les catégories Moto2 et Moto3.

Les équipes souhaitant prendre part au championnat la saison prochaine devaient déclarer leur candidature avant le 26 août. Celles qui ont été provisoirement acceptées avaient ensuite jusqu'au 16 septembre pour confirmer leur participation, mais aussi préciser le nom des pilotes engagés et le plan financier soutenant leur programme. Sur cette base, le comité de sélection a étudié les demandes en marge du Grand Prix de Saint-Marin, le week-end dernier à Misano, et a livré cette liste désormais officielle.

Quinze équipes ont été retenues dans chacun des deux championnats. Chacune doit aligner deux pilotes, confirmant le nombre de 30 engagés en Moto2 et le portant également à 30, au lieu de 28 cette année, en Moto3.

Cette liste sera définitivement confirmée le week-end du 11 novembre, lorsque se conclura la saison 2021 avec le Grand Prix de Valence.

Moto2

Dans la catégorie Moto2, la liste entérine le départ du team Petronas SRT, annoncé cet été. En revanche, on notera l'inscription d'une équipe baptisée Yamaha VR46 Master Camp Team, qui confirme l'engagement de Yamaha dans la catégorie intermédiaire, évoqué ces derniers jours. Celui-ci se fait en partenariat avec la structure VR46, avec laquelle le constructeur organise les camps d'entraînement dédiés à de jeunes pilotes asiatiques dans le Ranch de Valentino Rossi, à Tavullia.

VR46 est par ailleurs toujours présent dans la catégorie avec sa propre équipe, dont le nom officiel affiche le soutien financier d'Aramco, qui fait tant discuter actuellement concernant le projet MotoGP de VR46. On notera que d'autres équipes n'affichent pas de nom de sponsor dans leur appellation, à l'instar de Gresini ou Aspar.

Équipes Moto2 inscrites pour 2022 :

American Racing

Aramco VR46 Team

Aspar Team

Elf Marc VDS Racing Team

Flexbox HP40

Idemitsu Honda Team Asia

Italtrans Racing Team

Liqui Moly Intact GP

MV Augusta Forward Racing

NTS RW Racing GP

Pertamina Mandalika SAG Team

Red Bull KTM Ajo

SpeedUp Racing

Team Gresini Moto2

Yamaha VR46 Master Camp Team

Moto3

En Moto3, la présence d'Avintia se fait désormais via un partenariat avec la VR46 Riders Academy, une démarche qui s'inscrit dans la continuité des wild-cards obtenues par la structure italienne de formation de pilotes cette année via le team Bardahl.

Sur le reste de l'échiquier, trois équipes font leur apparition (MT Helmets - MSI Race Tech, Team MTA et Vision Track Honda) et deux départs importants sont enregistrés, ceux de Petronas SRT et de Gresini, qui étaient jusqu'ici les seules équipes à être engagées dans les trois catégories. La structure italienne concentre désormais ses efforts sur le Moto2 et le MotoGP, où elle reprendra son statut de team indépendant.

Équipes Moto3 inscrites pour 2022 :

Avintia VR46 Riders Academy

Boe Owlride

CIP Green Power

GASGAS Aspar Team

Honda Team Asia

Leopard Racing

MT Helmets - MSI Race Tech

PruestelGP

Red Bull KTM Ajo

Red Bull KTM Tech3

Rivacold Snipers Team

SIC58 Squadra Corse

Sterilgarda Max Racing Team

Team MTA

Vision Track Honda