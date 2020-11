La liste des inscrits 2021 annoncée en Moto2 et Moto3

En dévoilant la liste des engagés pour la saison 2021 du MotoGP, la Fédération internationale de motocyclisme et la Dorna ont aussi annoncé les pilotes inscrits dans les catégories Moto2 et Moto3.

Après son titre en Moto2, Enea Bastianini, va faire son arrivée en MotoGP, comme Luca Marini, avec qui il fera équipe chez Avintia, et Jorge Martín, attendu dans le team Pramac. Sam Lowes, vice-champion 2020, va en revanche rester dans le championnat avec Marc VDS. Marco Bezzecchi et Joe Roberts, deux noms envisagés par Aprilia en MotoGP, vont eux aussi disputer une saison supplémentaire à ce niveau.

Albert Arenas, fraîchement devenu Champion du monde Moto3, va rejoindre la catégorie dans le team Aspar, tout comme les quatre pilotes qui ont terminé la saison 2020 derrière l'Espagnol : Tony Arbolino, Ai Ogura, Raul Fernández et Celestino Vietti, auxquels le nom de Barry Baltus s'ajoute. Cameron Beaubier va aussi faire son arrivée en Moto2, en provenance du Superbike.

Une large majorité des pilotes, 22 sur 30, roulera sur une Kalex. Speed Up disposera de quatre machines, tandis que MV Agusta et NTS en auront deux chacun.

Liste des engagés 2021 en Moto2

Équipe Constructeur Pilotes EG 0,0 Marc VDS Kalex Sam Lowes Augusto Fernandez Flexbox HP40 Pons Kalex Stefano Manzi Hector Garzo Red Bull KTM Ajo Kalex Remy Gardner Raul Fernandez Speed Up Racing Speed Up Jorge Navarro Yari Montella Intact GP Kalex Tony Arbolino Marcel Schrotter SAG Team Kalex Thomas Luthi Kasma Daniel Kasmayudin Petronas Sprinta Racing Kalex Xavi Vierge Jake Dixon Italtrans Racing Team Kalex Lorenzo Dalla Porta Joe Roberts Sky Racing Team VR46 Kalex Marco Bezzecchi Celestino Vietti Aspar Team Speed Up Albert Arenas Aron Canet American Racing Kalex Marcos Ramirez Cameron Beaubier NTS RW Racing GP NTS Barry Baltus Hafizh Syahrin Federal Oil Gresini Moto2 Kalex Fabio di Giannantonio Nicolo Bulega Idemitsu Honda Team Asia Kalex Somkiat Chantra Ai Ogura MV Agusta Forward MV Agusta Lorenzo Baldassarri Simone Corsi

En Moto3, le départ des leaders de la catégorie fait de Jaume Masiá, sixième du championnat 2020, le pilote le mieux placé à rester à ce niveau. L'Espagnol va changer d'équipe, en troquant la Honda du team Leopard pour une KTM engagée par Ajo. John McPhee, Darryn Binder, Dennis Foggia, Tatski Suzuki et Romano Suzuki, tous vainqueurs de courses en 2020, vont également prolonger l'aventure dans la catégorie. Lorenzo Fellon va faire ses débuts dans le championnat, qui n'avait plus accueilli aucun pilote français depuis Jules Danilo en 2017.

La perte des teams VR36 et Monlau n'est qu'en partie compensée par la machine supplémentaire engagée chez Avintia. Il y aura donc un total de 28 pilotes la saison prochaine, contre 31 en 2020. KTM restera la marque la mieux représentée par 16 machines, dont deux sous l'appellation Husqvarna et deux autres via la marque GasGas. Les 12 autres motos seront des Honda.

Liste des engagés 2021 en Moto3