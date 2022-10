López seul au monde, Fernández perd gros

Charger le lecteur audio

Entre le titre du jeune Izan Guevara dans la catégorie Moto3 puis la spectaculaire victoire d'Álex Rins en MotoGP, les 40 000 spectateurs réunis à Phillip Island ont assisté dimanche à une course mouvementée en Moto2.

Une course, tout d'abord, marquée par la chute du leader du championnat, Augusto Fernández. Passés les tout premiers tours, l'Espagnol s'est battu en duel contre son coéquipier Pedro Acosta pour la deuxième place, tous deux isolés avec des écarts de plus de trois secondes et demie devant et derrière. Il est cependant parti à la faute à dix tours de l'arrivée, piégé dans Southern Loop alors qu'il continuait à chercher l'ouverture sur son acolyte.

La chute de Fernández a bien évidemment profité à son premier rival au championnat, Ai Ogura, pourtant relégué dans le ventre mou du peloton durant cette épreuve. Arrivé en Australie avec un point et demi de retard, le Japonais a quitté les lieux en leader avec désormais trois points et demi d'avance, alors qu'il ne s'est classé que 11e, comme en Thaïlande deux semaines plus tôt.

Voilà donc une opportunité en or qui s'envole pour Fernández, promis à un passage en MotoGP la saison prochaine avec Tech3, et le suspense restera entier pour le Grand Prix suivant, le week-end prochain en Malaisie, l'avant-dernier du championnat.

Alonso López impressionnant

Très loin de ces préoccupations, Alonso López a largement dominé cette manche australienne pour décrocher sa deuxième victoire après celle de Misano. Et le pilote madrilène aura décidément impressionné la catégorie intermédiaire cette année, lui qui n'a rejoint le team Speed Up qu'au Mans, pour remplacer Romano Fenati. Par le passé, les trois ans durant lesquels il a couru en Moto3 se sont révélés difficiles et l'aventure s'est conclue fin 2020, mais c'est surtout le contrat rompu par le Max Racing Team début 2021 qui a porté un coup d'arrêt à sa carrière, ne lui permettant pas de faire ses débuts à temps plein en Moto2 comme prévu.

Après quelques piges, voici qu'il s'est à présent affirmé comme un pilote incontournable, et sa performance à Phillip Island n'y est pas étrangère. Parti de la première ligne, il a pris la tête en quelques virages à peine et s'est lancé dans un cavalier seul époustouflant. En trois tours, il avait déjà pris 2"6 d'avance, situation idéale puisqu'il devait s'acquitter d'une pénalité long-lap dans la quatrième boucle. Malgré le temps que cela lui a coûté, il avait encore 1"6 de marge à l'issue du tour et n'allait faire qu'enfoncer le clou par la suite allant jusqu'à 4"3 d'avance à la mi-course avant d'assurer vers la victoire.

"Pour être honnête, je ne sais pas moi-même ce que j'ai fait !" a réagi à chaud le vainqueur. "Hier, j'ai vraiment travaillé très dur sur les données, et j'ai vraiment joué de malchance parce que j'ai perdu la pole à cause d'un drapeau rouge alors que je savais que j'avais le rythme. Aujourd'hui, la piste était complètement différente et j'ai fait de mon mieux, malgré un long-lap. Je me suis senti vraiment très à l'aise. Je souhaite remercier mon équipe... et aussi Casey [Stoner], parce que j'ai beaucoup appris à travers ses vidéos MotoGP !"

Augusto Fernández et Pedro Acosta

Derrière le vainqueur, Pedro Acosta n'a plus été inquiété après la chute d'Augusto Fernández et il a pu décrocher son quatrième podium de la saison sans encombre. Jake Dixon a quant à lui obtenu une nouvelle troisième place (la cinquième cette année), là aussi sans être inquiété.

C'est derrière qu'ont été observées les plus grandes bagarres avec une quatrième place finale dont s'est emparé en toute fin de course Fermín Aldeguer, au détriment de Manuel Gonzalez, Jeremy Alcoba et surtout Cameron Beaubier qui a perdu trois positions dans les deux derniers tours.

Certains pilotes parmi les plus en vue de la catégorie sont passés à côté de cette course, à l'instar de Tony Arbolino, tombé dans le septième tour alors qu'il se trouvait juste devant le binôme Ajo à la poursuite du leader. Celestino Vietti est lui aussi parti à la faute avant la mi-course, mais n'évoluait à cet instant qu'en dixième position.

Onze chutes au total ont émaillé cette épreuve, ce qui a profité à un Ai Ogura en difficulté qui a donc récupéré les quelques points de la 11e place finale, précieux dans la lutte qui l'oppose à Augusto Fernández. Mathématiquement, Arón Canet était lui aussi toujours en lice avant ce Grand Prix, cependant les points de la neuvième place qu'il a empochés l'excluent désormais de la lutte pour le titre.

Polémique sur l'absence de drapeau rouge

L'un des faits marquants de cette épreuve ne concerne toutefois ni la lutte pour la victoire, ni les performances des candidats au titre. La première des nombreuses chutes observées a en effet engendré une situation périlleuse pour les deux pilotes impliqués, en l'occurrence Simone Corsi et Jorge Navarro.

En tombant dans le virage 5, l'Espagnol a entraîné involontairement le pilote italien, qui n'a pu éviter de le heurter à terre, mais en dépit d'une dynamique potentiellement lourde de conséquences la course s'est poursuivie. Pire, Navarro est resté au bord de la piste pendant deux tours, avec à ses côtés un commissaire, sans être évacué alors qu'il souffrait d'une fracture du fémur ni que le drapeau rouge soit présenté. Un épisode qui a suscité incompréhension et indignation dans le paddock.

