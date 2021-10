Lowes retrouve la victoire, Fernández chute lourdement

Sam Lowes a décroché son premier succès depuis le double rendez-vous au Qatar et mis fin à Misano à une série de trois victoires de Raúl Fernández. Le pilote espagnol était en passe de faire une bonne opération quand il a violemment chuté, ce qui donnera à Remy Gardner une première balle de match à Portimão.

Lowes était en pole et a conservé la première place au départ, devant Aron Canet et Jorge Navarro. Raúl Fernández et Remy Gardner était plus loin en début de course, à la septième et à la 12e place, mais le premier des deux est vite remonté au quatrième rang.

Devant, Lowes été doublé par Canet et Navarro, qui a ensuite pris la tête. Une attaque de Canet sur ce dernier a permis à Lowes de reprendre les commandes de la course, tandis que la manœuvre a permis à Fernández de dépasser Navarro. Quelques tours plus tard, le pilote Ajo a dépassé Canet pour la deuxième place.

Derrière, le leader du championnat vivait une remontée plus difficile. Un dépassement agressif sur Somkiat Chantra a mené à un contact qui a provoqué la chute du Thaïlandais et l'incident lui a valu un long lap.

La situation semblait idéale pour Fernández, puisque ce dernier a doublé Lowes et filait vers une nouvelle victoire qui l'aurait porté en tête du classement général. La course, et peut-être même la saison du membre de la KTM GP Academy, a toutefois basculé avec une chute à haute vitesse au virage 8, dont il a vite pu se relever malgré la violence du choc contre les graviers.

De nouveau leader, Sam Lowes n'a plus été inquiété et a décroché un succès après lequel il courrait depuis le Grand Prix de Doha, deuxième manche de l'année. "C'était dur de trouver les réglages parfaits ce week-end et je pense que le relais le plus long que j'avais fait avec le tendre à l'avant était peut-être de huit tours", a expliqué le vainqueur, souvent plus à l'aise avec une gomme dure. "J'ai décidé de l'utiliser à cause des conditions ce week-end. La deuxième partie de la course était vraiment difficile parce que c'était une petite inconnue avec ce pneu, et j'ai commencé à souffrir. Donc je suis très heureux d'avoir continué à pousser et d'avoir conservé mon rythme."

Augusto Fernández a offert le doublé au team Marc VDS, le premier de la formation belge depuis 2017, grâce à un dépassement sur Aron Canet dans la toute dernière ligne droite. Il avait pourtant dû respecter un long lap en début d'épreuve pour avoir gêné le même Canet en qualifications.

Celestino Vietti a pris la quatrième place, son meilleur résultat en Moto2, devant Jorge Navarro et Stefano Manzi. Remy Gardner a finalement sauvé une septième place importante dans l'optique du titre, profitant notamment d'une chute de Marco Bezzecchi. L'Australien a devancé Fabio Di Giannantonio, qu'il continuera à affronter en MotoGP la saison prochaine.

Gardner abordera le GP de l'Algarve avec 18 points d'avance sur Fernández au championnat. Les pilotes du team Ajo sont désormais les seuls prétendants au titre, Bezzecchi étant trop loin pour combler l'écart.

Lire aussi : La FIM revoit l'âge minimum à la hausse et réduit les grilles

GP d'Émilie-Romagne Moto2