Record du tour pour Lüthi à Jerez

Lüthi, qui va entamer sa 13e saison en catégorie intermédiaire en étant toujours à la recherche d'un second titre de Champion du monde après celui glané en 125cm³ en 2005, s'est montré le plus rapide à l'issue de la troisième journée de tests à Jerez de la Frontera. Son chrono de 1'40"326 place le pilote Intact GP plus d'un dixième devant Marco Bezzecchi, qui avait réalisé le meilleur temps jeudi.

Le record du tour est tombé à chacune des trois journées d'essais, Remy Gardner étant le premier à se l'approprier mercredi soir. Premier à être passé sous les 1'41, l'Australien a dû se contenter de la neuvième place finale, l'ensemble du plateau n'ayant cessé de se montrer de plus en plus rapide sous le soleil d'Andalousie.

Les pilotes de la catégorie intermédiaire ont également pu continuer les essais de nouvelles pièces en vue de la saison 2020, qui débutera au Qatar le 8 mars prochain. C'est chez Kalex que l'on a pu voir les plus grands changements, avec un nouveau châssis "radical". Les pilotes Speed Up ont eux testé un nouveau package aérodynamique, afin de chercher à extraire plus de vitesse de pointe. Arón Canet a bouclé ces trois journées d'essais au cinquième rang, meilleur représentant du clan Speed Up.

Augusto Fernandez, qui remplace le Champion du monde Álex Márquez parti chez Repsol Honda en MotoGP, a dû se contenter du 18e rang. Un bilan peu satisfaisant mais meilleur que celui de Jake Dixon, qui a chuté jeudi. Le Britannique a dû repartir au Royaume-Uni afin de subir des examens plus approfondis après une chute au virage numéro 2. Il reste encore une séance d'essais au peloton Moto2, du 28 février au 2 mars au Qatar, avant le début de la saison à proprement parler.

Moto 2 - Top 10 combiné des tests de Jerez P. Pilote Moto Temps 1 Thomas Lüthi Kalex 1'40"326 2 Marco Bezzecchi Kalex 1'40"448 3 Nicolò Bulega Kalex 1'40"661 4 Testuta Nagashima Kalex 1'40"670 5 Arón Canet Speed Up 1'40"710 6 Xavi Vierge Kalex 1'40"776 7 Jorge Navarro Speed Up 1'40"809 8 Fabio Di Giannantonio Speed Up 1'40"816 9 Remy Gardner Kalex 1'40"848 10 Jorge Martín Kalex 1'40"907

