Moto2 et Moto3 ont désormais un directeur de course spécifique

Charger le lecteur audio

Le bureau permanent du MotoGP a annoncé ce lundi un changement dans la structure de la direction de course, à l'aube d'une saison plus intense que jamais durant laquelle la catégorie reine vivra 21 Grands Prix et un total de 42 courses avec la mise en place d'un format sprint chaque samedi.

LIRE AUSSI - Le MotoGP précise le nouveau programme de ses Grands Prix

Mike Webb, qui a été le directeur de course du championnat dans sa globalité depuis 2012, le reste pour la catégorie MotoGP uniquement. Celui qui était jusqu'à présent son adjoint, Graham Webber, devient quant à lui directeur de course pour les catégories Moto2, Moto3, ainsi que MotoE − qui accède au statut de Championnat du monde.

Les formules de promotion qui évoluent en marge des Grands Prix sont elles aussi concernées. Ainsi, George Massaro, qui était jusqu'à présent directeur adjoint de la Red Bull Rookies Cup et des Talent Cups, devient directeur de course pour ces séries.

On notera par ailleurs que Freddie Spencer reste à la tête du panel des commissaires, dépendant de l'IRTA (l'association des équipes).

Voici le détail des officiels et des organismes permanents en MotoGP pour la saison 2023 :

Direction de course :

Directeur de course et président (MotoGP) : Mike Webb

Représentant de la FIM : Bartolome Alfonso

Représentant de la Dorna : Loris Capirossi

Directeur de course Moto2 Moto3 et MotoE : Graham Webber

Directeur de course Red Bull MotoGP Rookies Cup et Talent Cups : George Massaro

Comité de gestion de l'événement :

Directeur de course et président : Mike Webb

Directeur de course adjoint : Graham Webber

Responsable FIM de la sécurité : Bartolome Alfonso

Directeur médical FIM : Giancarlo Di Filippo

Directeur technique GP : Danny Aldridge

Panel des commissaires de la FIM MotoGP :

Président des commissaires FIM MotoGP (nommé par l'IRTA) : Freddie Spencer

Commissaires Sportifs FIM MotoGP (nommés par la FIM) : Andrès Somolinos et Tamara Matko

Panel des commissaires d'appel de la FIM :

(composé des membres de la Commission des courses sur circuit de la FIM mentionnés ci-dessous par rotation, et d'un membre représentant la Fédération nationale affiliée à la FIM)

Stuart Higgs

Ralph Bohnhorst

Raffaele De Fabritiis

Peter Goddard

En réserve ou pour un remplacement de dernière minute :

Bill Cumbow

Paul Duparc

Paul King

Commission Grand Prix :

Représentant de la Dorna et président : Carmelo Ezpeleta

Représentant de la FIM : Paul Duparc

Représentant de l'IRTA : Hervé Poncharal

Représentant MSMA : Biense Bierma

Bureau permanent :

PDG de la Dorna : Carmelo Ezpeleta

Président de la FIM : Jorge Viegas