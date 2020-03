Nagashima signe une première victoire surprise dans l'émotion

Tetsuta Nagashima a remporté dimanche une victoire surprise au Qatar, où couraient les catégories Moto2 et Moto3. Parti 14e après avoir commis une petite erreur en qualifications, le Japonais s'est emparé des commandes dans les derniers tours et s'est creusé un écart décisif en affichant en fin de course un rythme survolté, pour aller chercher sa première victoire, lui qui n'avait encore jamais fait mieux que cinquième.

Un succès riche en émotions, sachant qu'il l'a dédié à son compatriote et ami Shoya Tomizawa, vainqueur du premier Grand Prix de l'ère Moto2 il y a dix ans sur cette même piste et décédé quelques mois plus tard à Misano. "Shoya est comme un frère pour moi. Quand j'ai commencé à courir, on a toujours été ensemble. Il m'a beaucoup appris et je me souviens quand il a gagné la course ici. Je n'arrive pas à y croire, je gagne pour la première fois au même endroit, c'est incroyable", commentait-il à l'arrivée, en larmes.

Pour s'imposer, Nagashima a réalisé une remontée irrésistible et il a été primé dans les deux derniers tours pour sa gestion pneumatique, paramètre déterminant dimanche dans le désert qatari. Luca Marini, au contraire, en a fait les frais, lui qui s'était placé en tête au départ et avait réussi à résister jusqu'à six tours de l'arrivée. Seulement, ses efforts pour se mettre à l'abri de ses poursuivants, et notamment de Joe Roberts, ont fini par lui coûter cher. Le calvaire du pilote italien a même été jusqu'à l'abandon à la suite d'un contact avec Jake Dixon alors que l'arrivée était en vue.

Joe Roberts, déjà très en vue vendredi lors des premiers essais libres, a confirmé tout le week-end qu'il faudrait compter sur lui cette saison. Auteur d'une pole position retentissante, la première d'un Américain dans la catégorie intermédiaire depuis, là aussi, dix ans (et celle de Kenny Noyes au Mans), il n'a finalement manqué le podium que de peu. Après avoir joué les premiers rôles durant toute la course, il a obtenu avec la quatrième place ce qui est, de loin, son meilleur résultat dans la catégorie.

Lire aussi : John Hopkins, un coach sur mesure pour Joe Roberts

Si la récompense a échappé de peu au protégé de John Hopkins, c'est qu'une bagarre acharnée a été observée pour les deux places restantes sur le podium, un duel d'Italiens entre Lorenzo Baldassarri, remonté de la neuvième place, et Enea Bastianini, troisième sur la grille. Et c'est le pilote Flexbox HP 40 qui a eu le dernier mot, pour 81 millièmes seulement, lui qui n'était plus monté sur le podium depuis sa série de trois victoires en début de saison dernière.

Remy Gardner et Jorge Navarro ont réussi à confirmer les performances affichées pendant les essais, se classant respectivement cinquième et sixième avec une avance de deux secondes sur leurs poursuivants, un binôme Marcel Schrötter-Arón Canet revenu de loin.

Après avoir subi deux chutes samedi, Tom Lüthi a terminé à la dixième place, encadré par Xavi Vierge et Bo Bendsneyder. Marco Bezzecchi, un temps bien placé, a dû se contenter de la 12e position, aussi en difficulté que son coéquipier Luca Marini dans les dernières encablures. Il a devancé de peu Fabio Di Giannantonio et Jake Dixon, tandis que le dernier point est revenu à Stefano Manzi, victime involontaire d'un contact avec Augusto Fernández.

Lire aussi : Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

Moto2 - GP du Qatar