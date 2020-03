Navarro termine la pré-saison en tête au Qatar

Après deux journées où Jorge Martín s'est montré le plus rapide sur sa Kalex, c'est Jorge Navarro qui a mis tout le monde d'accord dimanche soir, à l'issue des trois journées d'essais qatariennes en catégorie Moto2. Le pilote Speed Up a signé un temps de 1'58"520, 0"135 plus rapide que la référence établie par Martín la veille, pour s'emparer des commandes de ce dernier test avant le GP du Qatar.

Speed Up a réalisé une belle performance collective sur ces tests de Losail, puisqu'au meilleur temps de Navarro viennent s'ajouter la quatrième place pour Fabio Di Giannantonio et la septième pour Arón Canet. La quatrième machine du constructeur, celle de Hafizh Syahrin, doit elle se contenter du 15e rang, le pilote malaisien ayant chuté lors de cette dernière journée.

Derrière Martín, le top 5 est complété par Remy Gardner au troisième rang et Marcel Schrötter cinquième. Les time attacks ont fleuri en fin de journée, permettant notamment à Enea Bastianini de terminer sixième, devant Canet et Nicolò Bulega. Neuvième, Joe Roberts a impressionné lors des deux premières journées du test, en terminant à chaque fois au quatrième rang. Luca Marini a complété pour sa part le top 10 au classement combiné. Auteur du meilleur temps lors des tests de Jerez, Tom Lüthi s'est montré plus discret ce week-end, avec le 13e chrono.

Le peloton du Moto2 en a désormais fini de sa préparation et retrouvera le Qatar le week-end prochain pour le coup d'envoi de la saison 2020. Suite à l'annulation de l'épreuve pour la catégorie MotoGP, seuls les concurrents des deux catégories inférieures seront au rendez-vous, une adaptation de programme rendue possible par le fait qu'ils se trouvent déjà sur place et n'auront donc pas transité récemment par un pays présentant de large foyer d'épidémie.

Lire aussi : Record du tour pour Lüthi à Jerez