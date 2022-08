Ogura reprend les rênes du championnat, Vietti part à la faute

Charger le lecteur audio

Ai Ogura a réalisé un week-end solide au Grand Prix d'Autriche en effectuant un doublé avec la pole position en qualifications et la victoire en course. Le Japonais a eu du fil à retordre en début d'épreuve avec Alonso López mais s'est rapidement éclipsé en tête, pour effectuer plus de 20 tours devant, avec toutefois son coéquipier Somkiat Chantra jamais bien loin.

Ce dernier est remonté dans les ultimes boucles pour finalement tenter une attaque dans le dernier tour, mais Ogura est parvenu à recroiser pour s'offrir sa seconde victoire de la saison. Grâce à elle, il reprend les rênes du championnat à Augusto Fernández, pour un point seulement.

Deuxième pratiquement de bout en bout de la course, Chantra a tout tenté pour s'imposer et décroche finalement son quatrième podium de la saison, offrant par ailleurs un doublé à l'équipe Honda Team Asia. Il signe ainsi son retour aux avant-postes après avoir connu cinq Grands Prix compliqués.

Derrière les deux hommes, la bataille pour le podium a fait rage tout au long de la course. D'abord bien placé pour s'adjuger la troisième place, Alonso López a finalement rétrogradé en septième position. L'Espagnol a continué d'afficher une grande régularité en se battant à nouveau aux avant-postes, comme à chaque épreuve depuis son arrivée dans la catégorie au Mans.

López décroché, ce sont Augusto Fernández, Jake Dixon et Pedro Acosta qui ont lutté pour le podium jusque dans le dernier virage. Acosta effectuait son grand retour depuis sa blessure au fémur survenue lors d'un entraînement fin juin. Présent à Silverstone, il n'avait pas reçu le feu vert des médecins et avait dû prendre son mal en patience jusqu'au Red Bull Ring. Le rookie a fait un retour en grande pompe en tenant le rythme des leaders et en ne manquant finalement le podium que d'un dixième.

C'est en effet bel et bien Jake Dixon qui a eu le dernier mot face aux coéquipiers du team Ajo. Le Britannique, pourtant septième en début de course à la suite d'une erreur, est parvenu à remonter et décroche ainsi son troisième podium consécutif.

Derrière Ai Ogura, Somkiat Chantra, Jake Dixon et Pedro Acosta, on retrouve donc Augusto Fernández, qui a finalement dû se contenter de la cinquième position après avoir lutté jusqu'au bout face à son équipier et à l'Anglais. Il devance Arón Canet.

Absent à l'arrivée de ce Grand Prix, Celestino Vietti a perdu de précieux points en partant à la faute à huit tours de l'arrivée. Alors troisième, l'Italien était dans la roue de Chantra qu'il essayait de dépasser. Leader du championnat à la reprise des courses il y a deux semaines, il est désormais troisième à 27 points.

La course a également été marquée par la chute de Lorenzo Dalla Porta et Tony Arbolino en plein milieu de la piste. À la suite d'une erreur, Dalla Porta s'est retrouvé au ralenti et Arbolino n'a pu l'éviter. Bien que dangereux, l'incident a heureusement été sans conséquence.

GP d'Autriche - Moto2 - Course