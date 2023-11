Pedro Acosta devient le plus jeune Champion du monde du Moto2

Pedro Acosta savait ses chances de titre très élevées en arrivant à Sepang, puisqu'il devait simplement assurer une place parmi les quatre premiers pour devenir Champion du monde. Et après une première balle de match manquée il y a deux semaines en Thaïlande, le jeune Espagnol n'a pas fait durer le suspense plus longtemps et a cette fois scellé ce titre, le deuxième qu'il décroche en trois ans.

Dimanche, la course a très rapidement tourné en faveur de Pedro Acosta, aligné par le très respecté team Ajo. Tony Arbolino, son dernier viral pour le titre, a pris un bon envol mais a été ralenti par une chute de Manuel Gonzalez après un contact avec Fermín Aldeguer, le poleman, au départ. Alors qu'Acosta est remonté au deuxième rang, derrière un Aldeguer qui s'est vite échappé, Arbolino a encore perdu du temps dans des touchettes avec Ai Ogura et Arón Canet au virage 9, et il s'est même retrouvé hors des points. Il a finalement pu remonter à la sixième position, cependant cela n'a rien changé à ses chances de titre.

Deuxième à l'arrivée sept secondes derrière Aldeguer, qui se trouve en discussion avec VR46 pour faire ses débuts en MotoGP la saison prochaine, Acosta a porté son avance au classement général à 77 points. Alors qu'il n'en restera que 50 à prendre lors des deux dernières courses de la saison, son sacre est désormais validé.

Pedro Acosta décroche donc son deuxième titre mondial à seulement 19 ans. Né au mois de mai, cela fait de lui le plus jeune Champion du monde de l'Histoire du Moto2, et le deuxième de la catégorie intermédiaire derrière Dani Pedrosa, qui avait fêté ses 19 ans depuis un mois lors de son premier sacre en 250cc, en 2004. Acosta fait mieux en revanche que Jorge Lorenzo pour sept jours.

Habitué à être comparé à ces grands noms, celui que l'on présente comme le nouveau Marc Márquez depuis plusieurs années rejoindra le MotoGP la saison prochaine, chez Tech3, grâce à un contrat avec KTM qui, dès l'an passé, prévoyait cette promotion. Il remplacera Pol Espargaró, qui passera à un rôle de pilote d'essais et a refusé un retour chez Honda. Acosta sera donc le troisième Champion du monde Moto2 consécutif à intégrer la catégorie reine dans l'équipe française, après Remy Gardner et Augusto Fernández, son futur coéquipier, avec qui il était déjà aligné l'an passé.

Arrivé en Moto3 en 2021, après avoir survolé la Rookies Cup l'année précédente, ce natif de Mazarrón, en Murcie, a très rapidement impressionné avec un premier succès dès sa deuxième apparition à Losail, conquis après un départ depuis l'allée des stands, et a enchaîné deux autres victoires. Monté six fois sur la première marche du podium, il a été titré pour sa première saison dans la catégorie et a été promu en Moto2 en 2022, toujours avec l'équipe Ajo. Il a pris la cinquième place du championnat cette année-là, après avoir remporté trois courses.

Sa saison 2023 a été marquée par son duel avec Arbolino. Les deux hommes ont tour à tour occupé la première place du classement dans la première partie de la saison et c'est l'Italien qui se trouvait en tête à la pause estivale, avec un avantage de huit points, Acosta ayant payé des difficultés sous la pluie en Argentine et une chute en France. Le protégé de KTM est cependant repassé devant dès la reprise et il a ensuite creusé l'écart à chaque course, sauf en Australie. Il a remporté sept courses depuis le début de la saison, sur un total de 14 podiums, ainsi que trois pole positions, et il a donc l'assurance de ne plus pouvoir être rejoint au championnat.