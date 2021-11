Pedro Acosta ne veut pas sauter les étapes avant le MotoGP

Dès son arrivée en Grand Prix, Pedro Acosta a créé la sensation, notamment grâce à d'impressionnantes remontées, dont son passage ahurissant de la pitlane à la première place à sa deuxième course. À 16 ans à peine, le lauréat de la Red Bull Rookies Cup a d'emblée conquis le public et les acteurs du championnat, au point qu'un tapis rouge vers l'élite lui a immédiatement été déroulé.

"J'avais une possibilité d'aller directement en MotoGP, sans passer par le Moto2, mais je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire de sauter des étapes. C'est bien pour moi de gagner en expérience, ce dont je pense manquer, et d'apprendre petit à petit. Cela m'aidera si un jour j'accède au MotoGP", a expliqué le jeune pilote espagnol à la chaîne DAZN.

Avant que Darryn Binder ait lui-même cette opportunité et la saisisse, Pedro Acosta aurait pu suivre les traces de Jack Miller en passant directement du Moto3 au MotoGP, mais en n'ayant disputé qu'une seule saison dans la plus petite catégorie. Il a cependant décliné cette offre, et explique qu'une conversation avec Casey Stoner l'a aidé à suivre la voie de la sagesse. La leçon qu'il a retenue de son échange avec l'ancien pilote australien ? "L'important n'est pas de gagner quand on est en bas de l'échelle, mais d'être prêt à le faire et de bien faire quand on est en haut."

Désormais auréolé du titre de Champion du monde, et deuxième plus jeune pilote à y être parvenu à un jour seulement du record, Acosta change de catégorie pour sa deuxième année en Grand Prix. Sous contrat avec KTM, il entend continuer à apprendre avant l'étape suivante, celle du passage en MotoGP qui lui est promis.

"Si je ne remporte pas le championnat Moto2, même si ce n'est que d'un point, j'aimerais rester dans la catégorie pour une deuxième année. Fin 2022, j'aurai 18 ans. Je n'ai même pas encore le permis de conduire ! Si je reste une année de plus en Moto2, ça ne changera rien. Je pourrais même essayer de battre le record de deux titres détenu par Johann Zarco", suggère-t-il.

En attendant, Pedro Acosta a pu découvrir ce lundi la Kalex qu'il pilotera en Moto2, lors d'un test qui se déroule à Jerez et qui se poursuivra mardi. Le team Ajo, qui sort d'une saison de domination dans la catégorie, a indiqué qu'il s'est classé 13e de la journée, sans que les chronos constituent son objectif.