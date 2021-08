Remy Gardner bat Marco Bezzecchi, Raúl Fernández à terre

Après deux courses décevantes en Autriche, Remy Gardner a fait une très bonne opération au Grand Prix de Grande-Bretagne, sortant vainqueur d'un duel avec Marco Bezzecchi pour la victoire, tandis que son coéquipier et premier poursuivant au championnat Raúl Fernández a chuté.

Bezzecchi était en pole et il a conservé la tête au départ mais il a vite été délogé de la première place par Sam Lowes. Jorge Navarro occupait la troisième place devant Gardner et Fernández à la fin du premier tour. Lowes n'a pas résisté longtemps à Bezzecchi, tandis que Gardner a pris l'avantage sur Navarro puis sur le pilote local. Fernández a de son côté été doublé par Fabio Di Giannantonio et il a perdu le contact avec les leaders, avant de chuter à quatre tours de l'arrivée, sans gravité.

Bezzecchi et Gardner se sont plusieurs fois échangé la première place durant la course. L'Australien a fini par prendre l'avantage mais Bezzecchi est resté une menace. Gardner a contenu les attaques du membre de la VR46 Riders Academy pour s'imposer avec moins d'une demi-seconde d'avance.

"Je pense que c'était une bonne journée, on a décroché la victoire", déclare le futur pilote Tech3 en MotoGP. "C'était une course longue, j'ai eu l'information sur le tableau de bord que Marco avait un pneu tendre et je le voyais, donc je me disais d'attendre et d'être patient. On s'attendait à ce qu'il ait une dégradation parce que c'est ce que j'ai eu avec le pneu tendre, mais il a été là toute la course."

"Quand il est repassé devant moi pour la dernière fois, j'ai vraiment dû m'appliquer et attaquer, et j'ai creusé un petit écart. Il n'a pas pu repasser devant et j'ai pris les points, ça n'aurait pas pu être une meilleure journée. C'est incroyable. C'est mon premier podium et ma première victoire avec des supporters donc c'est particulier. Je n'ai pas les mots."

Jorge Navarro a complété le podium, son premier depuis le Grand Prix de Valence 2019, après avoir doublé Sam Lowes, quatrième sous le drapeau à damier. Fabio Di Giannantonio a perdu le contact en fin de course mais il a pu conserver la cinquième position devant Augusto Fernández. Arón Canet s'est classé au septième rang devant Xavi Vierge, attendu dans le team Petronas en MotoGP pour le prochain Grand Prix.

La victoire de Remy Gardner lui permet de porter son avance sur Raúl Fernández à 44 points au championnat. Marco Bezzecchi pointe à 52 points du leader.

GP de Grande-Bretagne Moto2