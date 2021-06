Nouvelle victoire de Gardner dans son duel contre Fernández

Fraîchement promu en MotoGP pour la saison prochaine, Remy Gardner poursuit sa saison idéale en Moto2. Il a augmenté son avance au championnat en remportant lors du Grand Prix de Catalogne un nouveau duel contre son coéquipier, Raúl Fernández, signant sa deuxième victoire de suite.

Parti de la pole position devant l'autre machine du team Ajo, le fils de Wayne Gardner a pris les commandes de la course en profitant d'une bagarre initiale de son coéquipier espagnol contre Bo Bendsneyder. Vite revenu sur l'Australien, Fernández l'a dès lors suivi comme son ombre jusqu'à trouver l'ouverture pour le dépasser à dix tours de l'arrivée, mais sans réussir à se défaire de la menace.

Une nouvelle fois très solide en fin de course, Gardner a porté l'attaque décisive à l'entame des trois derniers tours. Beaucoup plus rapide que le reste du peloton à cet instant en profitant de pneus qu'il avait parfaitement su économiser, il a alors assommé son concurrent pour finir par passer la ligne d'arrivée avec 1"8 d'avance.

"Je suis bien parti depuis la pole et j'ai pu économiser mes pneus dans les premiers tours, ce qui m'a aidé en fin de course. Quand Raúl m'a doublé, j'ai pensé qu'on allait pouvoir augmenter le rythme, mais ça n'a pas été le cas. J'ai donc décidé que j'allais essayer de le dépasser et de creuser l'écart dans les deux derniers tours. Ça s'est très bien passé pour moi, on marque 25 points et c'est ma deuxième victoire d'affilée", constate Remy Gardner, satisfait.

Pour le team Ajo, il s'agit même d'un troisième doublé consécutif, après la victoire de Fernández devant Gardner en France puis l'ordre inverse à l'issue des courses du Mugello et ici de Barcelone. Avec 11 podiums eux deux en sept courses, les deux hommes verrouillent les deux premières places du championnat, l'Australien confortant sa position de leader avec 11 points de marge.

La troisième place en course est cette fois revenue à Xavi Vierge, qui n'avait pas obtenu de podium depuis 2018. Il lui a pour cela fallu se défaire de Bo Bendsneyder, en quête pour sa part d'un premier podium depuis 2016. Son dépassement, à sept tours de l'arrivée, marquait le début de la dégringolade du pilote néerlandais, qui par la suite allait également se faire reprendre par Marco Bezzecchi et Augusto Fernández.

Il a en revanche manqué quelques kilomètres de plus pour que Sam Lowes puisse lui aussi profiter de la baisse de rythme de Bo Bendsneyder, l'Anglais devant se contenter de la septième place. Cela a au moins pour mérite de relancer sa moisson de points après deux abandons. Quatrième au championnat, il profite par ailleurs de l'abandon de Fabio Di Giannantonio, tombé dans l'avant-dernier tour alors qu'il tentait de s'adjuger la huitième place. L'Italien a entraîné avec lui Héctor Garzó pour ce qui est le deuxième accrochage entre les deux hommes après celui du Mans le mois dernier.

GP de Catalogne Moto2