Vietti enfonce le clou, Aldeguer à terre

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Argentine a été marqué par la performance du jeune Fermín Aldeguer, qui à seulement 16 ans s'est emparé de la première pole position de sa carrière et s'est ensuite battu en course pour la victoire.

Parti en tête, il a été rattrapé et dépassé par le leader du Championnat Celestino Vietti dans le troisième tour mais ne s'est pas laissé distancer. Il était toujours dans la roue de l'Italien lorsque celui-ci a élargi quatre boucles plus tard, lui laissant une porte ouverte. Aldeguer a alors tenté de s'y glisser, mais les deux hommes se sont touchés, provoquant la chute de l'Espagnol, qui s'est relevé sonné.

Malgré son rêve de victoire envolé, il s'est montré optimiste pour la suite de la saison : "Je ne sais pas si c'est une erreur de ma part ou d'un autre pilote, mais ça m'a empêché de continuer à me battre pour la première place. D'un côté je suis vraiment déçu du résultat final, mais de l'autre je suis content des progrès effectués. Nous avons beaucoup travaillé, nous savons que nous avons le potentiel."

Arrivé dans le Championnat MotoE l'an dernier après avoir survolé le Championnat d'Europe Moto2, Aldeguer avait été recruté par Speed Up en milieu de saison, tout d'abord pour remplacer Yari Montella, blessé, puis définitivement, ses résultats ayant convaincu l'équipe. En huit courses, il était entré à deux reprises dans les points avec une septième place comme meilleure position. Cette année, il a réitéré ce résultat en Indonésie après un GP du Qatar plus compliqué, et a clairement passé un cap en Argentine, qu'il lui faudra confirmer à Austin, le week-end prochain.

Après la chute du pilote Speed Up, Vietti a vu Somkiat Chantra, le vainqueur du GP d'Indonésie, remonter à son tour dans sa roue, jusqu'à le doubler à la mi-course suite à une nouvelle erreur de sa part. Mais le #13 a rapidement repris le commandement avant de creuser un écart qui l'a mis à l'abri jusqu'au drapeau à damier.

Avec 1"538 d'avance, l'Italien a remporté son deuxième succès de l'année et se maintient ainsi en tête du Championnat. "Nous commençons très bien la saison", a-t-il déclaré au micro du site officiel du MotoGP. "La course a été très compliquée avec beaucoup de dépassements et d'erreurs de ma part, mais nous avons bien géré, je suis content et j'espère aussi être rapide aux États-Unis."

"Je n'ai pas vu la chute de Fermín mais nous avons eu un contact et ensuite je n'ai plus vu son nom à l'écran. J'ai élargi et quand je suis revenu sur la trajectoire, nous nous sommes touchés mais je ne l'ai pas vu. Je m'excuse auprès de lui et de son équipe, je ne l'ai pas vu", a-t-il ajouté.

Fermín Aldeguer, derrière Celestino Vietti

Derrière, Chantra a confirmé après sa victoire à Mandalika et a terminé deuxième, juste devant son coéquipier Ai Ogura, qui a eu le dernier mot face à Arón Canet, avec qui il s'est longuement battu pour le podium. L'Espagnol a précédé Jake Dixon, qui a conclu le top 5 devant Tony Arbolino et Pedro Acosta. Le rookie KTM a réalisé son meilleur résultat depuis le début de la saison après ses 12e et 9e places.

Le Grand Prix aura été marqué par de nombreuses chutes puisque seuls 19 pilotes ont passé la ligne d'arrivée sur les 29 engagés dans la catégorie. Parmi les abandons notables, Augusto Fernández est parti à la faute dans le premier virage de la course suite à un contact avec Ogura et a ainsi perdu de très gros points pour le championnat.

GP d'Argentine Moto2 - Course