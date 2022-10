C'était un 9 octobre : Zarco décroche son premier titre mondial

Charger le lecteur audio

Le 9 octobre 2015, le Grand Prix du Japon s'ouvre de façon étrange dans la catégorie Moto2. Deuxième du championnat et mathématiquement encore le seul capable de contrer Johann Zarco, Tito Rabat entre en piste pour évaluer sa condition physique. L'Espagnol s'est en effet blessé au bras gauche durant un entraînement quelques jours auparavant, et est contraint de mettre un terme à ses EL1 au bout de huit tours. Il décide finalement de déclarer forfait pour le reste du week-end, avec les conséquences que cela implique.

Avec 78 points d'avance à quatre épreuves de la fin, Johann Zarco ne peut en effet désormais plus être rattrapé et il est ainsi titré Champion du monde dès le vendredi. Une situation inattendue et totalement particulière pour le #5 qui, fidèle à ses habitudes, souhaite réellement y penser une fois le Grand Prix terminé.

"C'est une mauvaise nouvelle pour Tito mais une bonne nouvelle pour moi. J'ai pu parler avec lui et lui serrer la main. Je lui ai dit que c'était dommage pour lui, il m'a expliqué ce qu'il avait. Je ne peux pas trop en profiter, c'est vendredi et je dois rester concentré. Je suis toujours à la limite et je peux chuter, je dois aussi être intelligent. Je veux bien finir le GP du Japon, essayer de gagner la course et ensuite je célébrerai mon titre", déclare-t-il alors au site officiel.

Et c'est exactement ce que le tout nouveau Champion du monde fait deux jours plus tard, pour la septième fois de la saison ! Après s'être octroyé une nouvelle pole position, il se retrouve sur la grille de départ dans des conditions qu'il apprécie particulièrement : une piste séchante faisant suite aux fortes pluies tombées et qui ont décalé la course de deux heures, en plus de l'avoir réduite à 15 tours.

À l'extinction des feux, c'est Jonas Folger qui prend le meilleur envol et vire en tête au premier virage, juste devant Zarco. Celui-ci attend le cinquième tour pour porter une attaque et reprendre son bien. Dès lors, il s'échappe et effectue une course en solitaire, avec un écart qui s'élève à 4"5 au drapeau à damier. Folger termine deuxième et Sandro Cortese complète le podium.

Cette fois, ça y est : le Français peut savourer son titre et offrir un backflip dont il a le secret. "Décrocher la victoire ici au Japon est la meilleure façon de fêter le titre", explique-t-il après le podium. "Je ne voulais pas montrer que je peux décrocher le titre avec une victoire mais c'était pour moi, pour me prouver que je peux maintenir ma concentration, même en ayant moins de pression. […] Dans les deux derniers tours c'était bien sûr difficile d'attendre et de ne pas commettre d'erreurs. La victoire c'est fantastique, je profite ! Mais je veux rester concentré et continuer à faire le meilleur travail possible avec l'équipe parce que j'apprendrai beaucoup de choses comme ça."

Zarco aura dû attendre sa quatrième saison dans la catégorie intermédiaire pour remporter le Graal, après avoir terminé vice-Champion du monde 125cc en 2011, à chaque fois au sein de l'équipe Ajo. Même si son titre Moto2 lui ouvre à l'époque les portes du MotoGP, il décidera de le remettre en jeu l'année suivante afin d'attendre le bon guidon. Il relèvera alors le défi haut la main en étant sacré une deuxième fois, une première en Moto2, et fera son entrée dans la catégorie reine en 2017 au sein de l'équipe Tech3, avec à la clé un premier podium dès son cinquième Grand Prix, en France.

