Ana Carrasco de retour en Grand Prix

Charger le lecteur audio

À cinq semaines du coup d'envoi du championnat, Ana Carrasco connaît enfin son destin. La pilote espagnole quitte le paddock des dérivées de la série pour retrouver celui des Grands Prix et la catégorie Moto3 dans laquelle elle s'est fait connaître sur la scène internationale.

Arrivée en 2013, elle était devenue la première femme à marquer des points en Moto3, puis avait conservé une place dans ce championnat jusqu'en 2015. Retournée momentanément en CEV, elle avait intégré le World Supersport 300 à sa création, en 2017, y créant la sensation en devenant la première femme titrée dans un Championnat du monde de courses sur circuit chapeauté par la FIM.

En 2020, une grave blessure au dos a éloigné Ana Carrasco des pistes, mais elle a fait rimer son retour avec la victoire, s'imposant l'an dernier à Misano. Après cinq ans dans ce championnat, et malgré des liens étroits avec Provec et Kawasaki, l'Espagnole change de cap in extremis avant le début de cette saison 2022, pour retrouver le Moto3 à 24 ans. Son arrivée dans le team BOE devrait être officialisée de façon imminente, alors que Kawasaki a déjà salué son départ.

"C'est difficile de courir, pas seulement sur la piste, ce que les gens voient, mais aussi dans des moments comme celui-ci où il faut prendre des décisions difficiles", explique Ana Carrasco, qui prenait encore part aux essais WorldSSP300 la semaine dernière. "Mon ambition est toujours de me développer en tant que pilote, de me fixer de nouveaux objectifs que les autres jugent impossibles et de les atteindre."

Tombée dans le bain de la course moto dès l'enfance, Ana Carrasco ne cesse de poursuivre son but ultime. "Mon rêve était évidemment le même que n'importe quel pilote : 'Un jour, je veux devenir Championne du monde'. J'y suis parvenue en 2018 et, aujourd'hui encore, cette sensation est magique. Mais tous ceux qui comprennent la course savent que tous les pilotes ont besoin de pousser, d'être ambitieux et de se challenger encore et toujours. Cette opportunité de rouler en Moto3 est une étape logique dans mon esprit, même si c'est émotionnellement difficile."