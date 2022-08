De 24e à vainqueur, un vrai festival pour Sasaki en Autriche !

Charger le lecteur audio

Les montagnes russes, Ayumu Sasaki connaît bien, et sa courbe de résultats cette saison le démontre avec cinq podiums, trois abandons et deux forfaits en l'espace de 13 manches. Au Grand Prix d'Autriche, le pilote japonais s'est chargé d'ajouter un succès à son palmarès, mais avec de telles oscillations au classement qu'il a laissé tribunes et paddock bouche-bée.

Deuxième sur la grille et leader peu après le départ, Sasaki a dû réaliser deux pénalités long-lap en cinq tours, conséquences d'un accident à Silverstone, ce qui l'a fait descendre jusqu'à la 24e place. Pas de quoi le décourager pour autant, tant il était convaincu d'avoir un bien meilleur rythme que quiconque.

Notablement supérieur au reste du plateau en effet − il roulait parfois une seconde plus vite que les pilotes qu'il rattrapait −, il a avalé ses adversaires sans retenue. Dès le dixième tour, il figurait parmi les six premiers et au 13e tour il avait repris la tête de la course, fruit d'un dépassement parfait sur Izan Guevara à la sortie du virage 3. Dans la foulée, l'Espagnol a également subi la loi de Tatsuki Suzuki et les deux Japonais se sont alors détachés pour aller chercher le doublé.

La course de Guevara, deuxième du championnat, a changé de visage une fois qu'il a été dépossédé des commandes. Il a glissé dans un groupe de poursuivants avec son coéquipier Sergio García, le rookie Diogo Moreira et le poleman Daniel Holgado, tandis qu'un quatuor formait désormais le premier groupe, Deniz Öncü et David Muñoz ayant réussi à suivre les deux Japonais sans toutefois pouvoir les attaquer. Resté dans la roue de Sasaki pendant dix tours, Suzuki n'a finalement rien pu faire pour le priver de la victoire et le pilote de Max Biaggi a validé un succès triomphal qui efface quelque peu le souvenir de la manche britannique.

"Je n'ai jamais baissé les bras", se félicite celui-ci. "À Silverstone, j'ai fait une erreur, c'était ma faute, et j'ai été pénalisé. Cette saison a été très difficile pour moi, mais je surmonte chaque obstacle auquel je suis confronté, et aujourd'hui je n'ai tout simplement pas baissé les bras. Je suis arrivé ici en sachant que j'avais une pénalité, mais je me suis quand même dit : 'OK, alors il faut que je sois plus rapide que tous les autres et qu'ensuite je gagne la course'."

La dernière place sur le podium s'est décidée dans le dernier tour, à l'avantage du jeune David Muñoz, qui a rejoint le championnat au Grand Prix d'Italie et avait déjà obtenu un trophée à Barcelone. Derrière, les positions se sont stabilisées pour Sergio García, Diogo Moreira, Izan Guevara et Daniel Holgado.

Très en difficulté pendant cette course, Dennis Foggia a sauvé une 12e place qui constitue l'un de ses plus faibles résultats de la saison. Il conserve la troisième position au championnat mais voit Ayumu Sasaki revenir à six points seulement, le Japonais ayant grimpé de deux rangs avec sa performance autrichienne. Sergio García reste néanmoins leader du championnat et augmente légèrement son avance avec à présent cinq points de marge sur Izan Guevara.

Jaume Masia se trouvait à proximité de Daniel Holgado quand il est tombé, dans le 16e tour, ce qui le prive de points après son podium de Silverstone. Très régulier − il est le seul à avoir fini toutes les courses dans le top 15 −, Deniz Öncü est à présent à égalité de l'Espagnol après avoir empoché les gros points de la quatrième place.

GP d'Autriche Moto3