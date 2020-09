Première pour Binder après l'accrochage des prétendants au titre

Darryn Binder a remporté sa première victoire Moto3 à l'issue d'un Grand Prix de Catalogne mouvementé qui a vu deux des prétendants au titre, John McPhee et Albert Arenas, chuter ensemble. Passé tout près du succès lors des deux courses de Misano, où il est tombé par deux fois dans les derniers tours, le pilote sud-africain a cette fois réussi une attaque dans le dernier tour pour arracher la première place à Dennis Foggia et ainsi s'imposer.

À l'extinction des feux, c'est le poleman, Tony Arbolino − dont le passage en Moto2 avec l'équipe Intact GP a été annoncé en marge du week-end − qui a pris les commandes de la course, jusqu'à se faire déloger par Albert Arenas et Darryn Binder dans le premier virage du troisième tour. Gabriel Rodrigo s'est brièvement porté en tête dans le quatrième tour, avant le retour aux commandes d'Arbolino, à un stade de la course où le groupe de tête comptait encore une dizaine de sérieux prétendants à la victoire.

Le groupe allait toutefois peu à peu s'écrémer, et la première grosse perte est survenue dans le sixième tour, lorsque McPhee, parti en force depuis la 12e place de la grille, a perdu le contrôle en tentant de déposséder Arenas de la deuxième position dans le virage 4, emmenant l'Espagnol avec lui dans sa chute.

Six pilotes se sont alors détachés, s'échangeant la place de leader à de nombreuses reprises comme le veut le rythme classique de la plus petite catégorie du championnat. Un septième homme a toutefois pu les rejoindre, Dennis Foggia, qui était descendu jusqu'à la 15e place avant de recoller. Particulièrement rapide ce dimanche, c'est lui qui dans le 14e tour a dépossédé Binder de la première place dont s'était emparé le Sud-Africain.

Vainqueur pour la première fois cet été à Brno, le pilote Leopard allait se montrer particulièrement difficile à dépasser, jusqu'au dernier tour. Binder a alors emmagasiné de la vitesse dans les quatre premiers virages, avant de faire l'intérieur à son rival dans le virage 5, le forçant par la même occasion à légèrement élargir, ce dont a immédiatement profité Arbolino pour s'emparer de la deuxième place.

Défensif une fois réinstallé en tête, Darryn Binder a mené sa KTM du team CIP à l'arrivée en première position, avec 0"103 d'avance sur un Tony Arbolino contraint de s'avouer vaincu. Le pilote d'Alain Bronec, déjà recruté par le team Petronas pour la saison prochaine, rejoint ainsi son frère aîné Brad, qui fut Champion du monde Moto3 en 2016, au rang des Sud-Africains vainqueurs dans la catégorie.

"J’ai été rapide tout le week-end, dès la première séance d’essais libres, et je me suis senti fort en prenant le départ de la course. Au petit déjeuner, j'avais dit à mon frère que je pouvais gagner, j’en étais sûr, et on a parlé de la façon dont je devais m’y prendre. Tout ce que je peux dire, c’est que le plan a fonctionné à la perfection", se réjouit Darryn Binder. "Je suis parvenu à ne pas commettre une seule erreur. J’ai roulé très proprement. Je me sentais assez rapide, alors je suis resté devant et à la fin, j’ai tout aligné parfaitement. Ça a mis du temps à venir et mais je suis content d’avoir enfin réussi !"

Arbolino manque encore la victoire mais empoche de gros points qui lui permettent de figurer en quatrième position au championnat, et ce alors que l'accrochage entre McPhee et Arenas y a de lourdes conséquences. Le pilote espagnol perd en effet la première place pour trois points au profit d'Ai Ogura, pourtant seulement 11e dimanche et pas encore intronisé au rang des vainqueurs malgré ses six podiums cette saison. Le Japonais compte désormais trois points d'avance sur Arenas, alors que McPhee figure en troisième position à 24 points.

Sergio García et Alonso López complétaient le premier groupe à l'arrivée, alors que Jaume Masiá, Gabriel Rodrigo et Raúl Fernández se sont fait détacher après un bon début de course. Masiá a passé la ligne d'arrivée en sixième position, devant Celestino Vietti, seulement tous deux ont ensuite été pénalisés pour avoir dépassé les limites de la piste, permettant à Romano Fenati de grimper au sixième rang du classement final. Rodrigo termine finalement dixième derrière, tandis que Fernández est 13e, devancé par Ogura et Filip Salac.

GP de Catalogne Moto3