Vietti se relance dans la course au titre en gagnant au Mans

Parmi les membres du groupe VR46, c'est Celestino Vietti qui s'est mis en évidence dimanche au Mans, en signant une deuxième victoire qui a ravivé ses espoirs de titre dans la catégorie Moto3. Après s'être distingué en ayant opté pour le pneu arrière le plus dur malgré des conditions exceptionnellement fraîches pour ce Grand Prix de France, le pilote italien est sorti gagnant d'une course à élimination, qui s'est conclue avec un groupe de tête réduit (tout de même) à huit prétendants à la victoire.

Vietti s'est porté en tête de manière décisive dans l'avant-dernier tour, profitant en même temps qu'Albert Arenas d'une erreur au Garage Vert de Jaume Masiá, qui avait longuement donné le rythme de cette course avant de perdre non seulement la victoire mais aussi le podium dans les dernières encablures.

Deuxième sur la grille de départ, puis passé en tête à la chicane Dunlop au moment où la course s'est élancée, Arenas avait vite dû rendre les commandes à Masia, parti de la pole position avec un record de la piste à la clé. Le pilote Leopard a alors tenu les rênes jusqu'au 11e tour, avant de subir une attaque en règle venue du pilote Aspar, mais aussi de Darryn Binder et de Tony Arbolino au Musée. Là encore, toutefois, Arenas n'allait se maintenir en tête que brièvement, et Masiá parvenir à récupérer encore la première place.

La lutte sans merci qui animait la tête de la course opposait alors principalement ces quatre pilotes, parfois vus à quatre de front et capables de multiples dépassements entre eux, même si le groupe de tête restait encore fourni à ce stade, avec quelques sérieux prétendants en embuscade.

Vainqueur du Grand Prix précédent, Darryn Binder a quitté la scène à six tours de l'arrivée, se faisant au passage une belle frayeur lorsque sa machine, en proie à un problème technique, a été évitée de justesse par le reste de la meute tandis qu'il s'écartait définitivement au Chemin aux Bœufs. Deux tours plus tard, ce sont les espoirs de John McPhee au championnat qui ont encore pris un sérieux coup, le pilote britannique étant la victime collatérale impuissante de la chute de Jeremy Alcoba alors qu'il figurait dans le groupe de tête.

À deux tours de la fin, ils étaient encore huit à espérer pouvoir faire main basse sur le trophée manceau, et c'est Vietti qui a donc su le mieux tirer son épingle du jeu en profitant de l'erreur coûteuse de Masiá puis en maintenant la place de leader jusqu'au drapeau à damier. Il lui a fallu pour cela contenir la pression exercée par Tony Arbolino, qui a pris l'ascendant sur Albert Arenas dans un ultime duel bouillonnant.

"Ça a été une course étrange, je ne m'attendais pas à ce résultat", a admis Celestino Vietti. "Je pense qu'on a choisi le bon pneu et dans la dernière partie j'avais un peu plus de vitesse que les autres pilotes. Dans les trois derniers tours, j'ai essayé de passer devant mais Tony, Albert et Masiá freinaient très fort et il m'était très difficile de les dépasser. Mais je suis très content, parce que je pense qu'on a bien géré la course."

Sa troisième place permet tout de même à Albert Arenas de reprendre les rênes du championnat, profitant en cela de la neuvième place d'Ai Ogura, premier du groupe de poursuivants mais très nettement distancé dans cette course alors qu'il a été contraint de remonter de la 24e position à laquelle il a bouclé le premier tour.

Tony Arbolino et Celestino Vietti ont quant à eux pris l'avantage sur John McPhee au classement général, mais les quatre premiers ne sont contenus qu'en 20 points seulement. Bien que logiquement dépité d'avoir dû se contenter de la médaille en chocolat, Masia grimpe d'un cran au championnat, au détriment de Tatsuki Suzuki, revenu de blessure mais parti à la faute en course.

