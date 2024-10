David Alonso déjà titré en Moto3 après un nouveau succès à Motegi

Après avoir survolé la saison, David Alonso a décroché le titre Moto3 quatre Grands Prix avant la fin de la saison à Motegi, de la meilleure des façons puisqu'il a remporté la course.

Vainqueur du premier Grand Prix de la saison, Alonso a cédé la première place du championnat à Daniel Holgado après le GP du Portugal, deuxième manche au programme, et l'a reprise après la Catalogne, sixième des 20 épreuves cette saison. Il a alors inexorablement creusé l'écart en cumulant neuf victoires dans les 15 premiers Grands Prix de la saison, une régularité exceptionnelle au premier plan quand ses principaux rivaux payaient des résultats en dents de scie.

Avant Motegi, Iván Ortolá était le seul autre à avoir gagné plus d'une fois cette saison, avec deux succès, et occupait la troisième place du championnat derrière Holgado. Les deux hommes ont tenté de retarder l'inévitable sacre d'Alonso mais n'ont rien pu faire face à lui ce dimanche.

En début d'épreuve, le pilote Aspar a pourtant glissé jusqu'en sixième position, laissant Ortolá et Holgado tenter de chasser Adrián Fernández, leader dans les premiers tours. Après la mi-course, Alonso a entamé sa remonté et doublé ses deux principaux rivaux pour la couronne mondiale au passage, ce qui lui donnait l'avantage nécessaire pour être sacré... mais il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a pris la tête une première fois à quatre tours du but. Fernández a pu répliquer mais Alonso l'a doublé une nouvelle fois un tour plus tard, cette fois pour de bon.

Dans l'avant dernier tour, Ortolá, remonté au deuxième rang, a perdu ses derniers espoirs avec une chute et Alonso a ainsi célébré son titre avec une victoire devant Fernández et Collin Veijer. Holgado a pris la quatrième place de la course. Ce dixième succès de l'année dans la plus petite catégorie permet à Alonso d'égaler Fausto Gresini, Marc Márquez et Joan Mir, le record restant la propriété de Valentino Rossi, vainqueur à 11 reprises en 1997.

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé aujourd'hui", a commenté Alonso dans le parc fermé. "Je ne sais pas pourquoi c'est une sensation très bizarre. Hier, à l'hôtel, avant de me coucher, je suis allé à la salle de bain, je me suis vu dans le miroir et j'ai dit 'Demain, tu seras champion du monde'. Et j'ai commencé à pleurer hier soir. Je n'étais pas sûr de pouvoir le faire, je n'étais pas sûr que ce serait ici, mais la seule chose certaine, c'est que j'allais donner mon maximum."

"C'était une course difficile. À un moment, je me suis dit 'Attendons l'Australie' parce que c'était trop dur aujourd'hui, mais après, j'ai tout donné. Merci à mon équipe, ma famille, mes amis, mon école de moto et mon école. Je ne sais pas comment remercier tout le monde. C'est incroyable, c'est le rêve de ma vie."

De nationalité colombienne et espagnole, David Alonso représente le premier des deux pays sportivement mais a fait toujours vécu en Europe, où il a fait toute sa carrière. En 2020, à 13 ans, il a décroché son premier titre majeur, en European Talent Cup, dès sa deuxième saison à cet échelon. Il a ensuite été sacré en Rookies Cup en 2021 et a pris la septième place du championnat du monde junior de Moto3 en 2022, année qui l'a vu prendre un premier départ en Grand Prix, déjà chez Aspar.

L'an passé, pour sa première saison complète en Moto3, il avait déjà donné le ton avec quatre succès et la troisième place du championnat. Il y a un mois, Aspar avait annoncé la promotion d'Alonso en Moto2 la saison prochaine, où il fera équipe avec Holgado, qui reste son dauphin au championnat cette année.