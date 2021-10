Öncü suspendu pour avoir provoqué le crash à Austin

Ce dimanche, lors de la course de Moto3 au Circuit des Amériques, le pilote Tech3 Deniz Öncü a fait une queue de poisson à Jeremy Alcoba dans la ligne droite entre les virages 11 et 12. Alcoba a chuté en conséquence, et deux pilotes ont percuté sa Honda du team Gresini accidentée, Andrea Migno et le leader du championnat Pedro Acosta. Tous deux ont décollé avant de retomber brutalement par terre, mais les trois victimes se sont tirées indemnes de cet incident.

Lire aussi : Le drame évité de peu après deux drapeaux rouges en Moto3

La course a été interrompue au drapeau rouge pour la deuxième fois, après la chute de Filip Salač. Elle était alors censée repartir pour cinq tours, mais la seconde interruption s'est en revanche avérée définitive... et les résultats ont été entérinés avec le classement précédant le premier drapeau rouge et le restart.

Jugé responsable de cet incident, Öncü a reçu deux courses de suspension et manquera les Grands Prix d'Émilie-Romagne et d'Algarve. Un communiqué des commissaires indique : "Le 3 octobre à 11h46 lors de la deuxième partie de la course de Moto3 au Grand Prix des Amériques, vous avez causé un accident en faisant une embardée sur la trajectoire d'un autre pilote dans la ligne droite entre les virages 11 et 12. Cela enfreint les instructions spécifiques envoyées à toutes les équipes et tous les compétiteurs par e-mail et est considéré comme un pilotage irresponsable mettant les autres compétiteurs en danger."

"Par conséquent, c'est une infraction à l'Article 1.2.1.2 du Règlement des Grands Prix en Championnat du monde FIM. Pour les raisons mentionnées ci-dessus et pour avoir délibérément provoqué cet incident grave, le panel de commissaires MotoGP de la FIM vous inflige une suspension pour les Grands Prix d'Émilie-Romagne 2021 et d'Algarve 2021." Les commissaires ont par ailleurs confirmé que Tech3 n'avait pas fait appel de cette décision.

Cette décision revêt une importance particulière étant donné que la sécurité dans les catégories junior est au cœur des débats depuis une semaine à la suite de l'accident mortel de Dean Berta Viñales en World Supersport 300 le week-end dernier. Il n'avait que 15 ans.

Rappelons qu'Izan Guevara a été déclaré vainqueur de la course de Moto3 au Circuit des Amériques, bien que sa moto soit tombée en panne alors qu'il menait après le premier restart. Le classement a donc été pris avant celui-ci.