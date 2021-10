Parti 14e, Foggia s'impose et entretient l'espoir

Comme Fabio Quartararo en MotoGP, Pedro Acosta pouvait remporter le titre mondial en Moto3 dimanche à Misano, mais l'Espagnol a encore perdu des points sur Dennis Foggia, auteur d'une magnifique remontée pour s'offrir un nouveau succès sur ses terres.

Niccolò Antonelli était en pole et il a pris le meilleur envol. Stefano Nepa a vite pris la tête mais le pilote Avintia a repris le pouvoir quelques tours plus tard et a contrôlé le début de la course, emmenant un groupe de neuf pilotes parmi lesquels figurait Acosta mais pas encore Foggia, contraint à un départ depuis la 14e place après des qualifications décevantes.

Foggia a réussi à se hisser en tête de son groupe et a tout fait pour revenir sur les pilotes qui jouaient la victoire, y parvenant avant la mi-course, avant de doubler plusieurs de ses rivaux. Alors que 11 hommes étaient maintenant en tête, Antonelli a dégringolé dans le classement et les positions n'ont cessé d'évoluer dans les premières places, jusqu'à ce que Foggia se porte en tête.

Quatre pilotes se sont finalement détaché, Jaume Masiá, Izan Guevara et Darryn Binder étant les seuls à pouvoir suivre Foggia. Ce groupe a perdu un élément quand Guevera a chuté au virage 8, et un autre quand Binder n'a plus été en mesure de rester dans la roue de Masiá.

La victoire s'est donc jouée entre deux pilotes mais Foggia n'a jamais été véritablement inquiété et a finalement décroché son cinquième succès de la saison, autant qu'Acosta, et son troisième en autant de courses sur le sol italien. Il s'agit également aussi du sixième podium consécutif du pilote Leopard, qui a totalement relancé ses chances de titre depuis le GP d'Autriche.

"C'était un week-end difficile avec toutes les séances sous la pluie... et je ne suis pas bon sur piste humide !' s'amuse Foggia. "Je n'aime pas ça. donc dans le warm-up, j'étais calme parce que je savais que la course serait sur piste sèche. Je suis parti 14e et je me suis dit 'ok, c'est le moment d'attaquer' parce que Pedro était devant et que je savais que j'avais un gros potentiel avec mon équipe."

"Six podiums consécutifs, c'est fantastique, ma deuxième victoire ici et la troisième en Italie, c'est fantastique. Je ne sais pas où on en est au championnat puisque Pedro est monté sur le podium, mais je suis très heureux et je tiens à remercier mon équipe parce que la moto était parfaite. On se revoit à Portimão !"

Acosta a en effet accroché le podium, profitant de la baisse de forme de Binder. Le leader du championnat et Nepa sont revenus sur le futur pilote RNF en MotoGP en fin de course. Acosta a doublé Binder et pris une troisième place importante pour le championnat : il aura une nouvelle chance de titre au Grand Prix de l'Algarve, où il arrivera avec une avance de 21 points sur Foggia, dernier pilote à pouvoir le priver de la couronne mondiale. Sergio García, forfait à Misano, est désormais trop loin.

Binder a sauvé la quatrième place de la course devant Nepa. Niccolò Antonelli s'est classé au sixième rang devant Romano Fenati, Ayumu Sasaki, Xavier Artigas et Filip Salač.

GP d'Émilie-Romagne Moto3