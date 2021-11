Foggia percute Acosta, Artigas en profite

Xavi Artigas a remporté la dernière course de la saison en Moto3, avant tout marquée par un contact entre Pedro Acosta et Dennis Foggia dans le dernier tour, alors que les deux premiers du championnat se disputaient la première place.

Une semaine après avoir assuré le titre mondial sur le circuit de Portimão, Acosta était en pole pour la première et dernière fois en Moto3 puisqu'il sera promu en Moto2 dans le team Ajo la saison prochaine. L'Espagnol a conservé la tête au départ mais comme souvent en Moto3, la première place a changé de mains à de nombreuses reprises au cours de l'épreuve. Un groupe de 12 pilotes s'est détaché, avant qu'ils soient rejoints par trois autres dans les derniers tours, les écarts restant très faibles.

Alors que la fin de course approchait, Acosta et Foggia occupaient les deux premières places et un duel entre les deux hommes forts de la saison s'annonçait. Dans le dernier tour, Acosta a doublé l'Italien au premier virage et ce dernier a voulu répliquer dans la courbe suivante, mais il a percuté son rival et provoqué son abandon. Une fois de retour dans son garage, Acosta a ironiquement applaudi Foggia devant la caméra.

L'incident a donné la tête à Xavi Artigas, devant Sergio García. Ce dernier a pris les commandes tandis que, derrière eux, Jaume Masia chipait la troisième place à Deniz Öncü, pénalisé pour avoir dépassé les limites de la piste un trop grand nombre de fois mais resté dans le groupe de tête. Dans le tout dernier virage de la saison, Artigas est repassé devant García, tandis qu'Öncü a tenté un dépassement sur García mais a perdu du temps en sortant large. Artigas a franchi la ligne d'arrivée 0"043 devant García, Masia venant compléter le podium.

"C'est incroyable d'avoir gagné ce week-end, c'était important pour moi", a déclaré Artigas, qui conclut ainsi sa saison de rookie sur son premier succès en Moto3. "La saison a été difficile. Je suis content de la course, c'était dur mais j'ai beaucoup attaqué, j'ai fait mon maximum et je suis content du résultat. J'en avais besoin parce que la première partie de la saison a été difficile. J'ai fini dans le groupe de tête dans les dernières courses, mais je ne me sentais pas bien en fin d'épreuve. Cette fois, je me sentais mieux et j'ai fait mon maximum."

Filip Salac a pris la quatrième place devant Öncü. Foggia a franchi la ligne d'arrivée à la sixième place mais il a été jugé coupable du contact avec Acosta et a reçu une pénalité de trois secondes qui l'a envoyé en 13e position. Stefano Nepa est ainsi remonté au sixième rang devant Izan Guevara, Carlos Tatay, Niccolò Antonelli et Ayumu Sasaki. Romano Fenati a été classé au 12e rang après avoir été pénalisé d'une place pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour.

Andrea Migno, qui était dans le groupe de tête, est tombé dans le dernier tour et a finalement pris la 18e place. Darryn Binder, qui disputait sa dernière course à cet échelon avant ses débuts en MotoGP avec RNF la saison prochaine, et Lorenzo Fellon sont aussi tombés, dès le premier tour.

Pedro Acosta conclut la saison avec 43 points d'avance sur Dennis Foggia et 71 sur Sergio García. Le team Ajo est Champion des équipes et son partenaire KTM est titré chez les constructeurs.

Grand Prix de Valence Moto3