Foggia s'offre le GP d'Aragón, Acosta et García à terre

Dennis Foggia a fait la bonne opération du week-end sur le MotorLand Aragón, en s'imposant tandis que Pedro Acosta et Sergio García, les deux principaux prétendants à la couronne mondiale, ont chuté et que Romano Fenati a perdu beaucoup de temps en passant hors de la piste.

Darryn Binder, auteur de la pole, est resté leader dans les instants qui ont suivi le départ mais les positions ont plusieurs fois évolué dans le premier tour et Gabriel Rodrigo a émergé en tête. L'Argentin a vite dégringolé dans le classement et il a chuté au cinquième tour, obligeant Fenati à passer dans un bac à gravier.

Comme souvent en Moto3, la première place a changé de mains à de nombreuses reprises mais Deniz Öncü a réussi à conserver la tête une grande partie de l'épreuve. Pedro Acosta était dans le premier groupe quand il est parti à la faute, emmenant Xavier Artigas avec lui. Le pilote Leopard est lourdement tombé mais il n'a pas été blessé.

Foggia a pris l'avantage sur Öncü et il était en tête à l'entame du dernier tour, devant le Turc et García, qui était en passe de faire la bonne opération du jour après l'abandon d'Acosta. Öncü a doublé Foggia et Garcia est tombé à son tour, provoquant des sourires dans le garage de son rival pour le titre, qui n'attendait plus un dénouement si favorable.

En abordant la ligne droite opposée, Öncu menait toujours et il a tenté de couper l'aspiration de Foggia, qui a néanmoins pu le doubler à l'approche du dernier virage. Le pilote italien s'est imposé devant Öncü, toujours en quête de son premier succès en Moto3, et Ayumu Sasaki, auteur de plusieurs dépassements dans la dernière partie de la course.

"C'était incroyable, en particulier le dernier tour avec Deniz", a déclaré Foggia. "Il était très fort au freinage, mais ma moto était très rapide en ligne droite. Je voulais gagner mais aussi revenir au championnat. Dans le dernier tour, j'ai vu sur mon tableau de bord qu'Acosta avait abandonné, et García est tombé dans la dernière boucle... c'est une victoire particulière. Je tiens à remercier mon équipe pour la moto, ma famille qui me soutient et mon père."

Privé du podium en fin de course, Izan Guevara a pris la quatrième place pour la deuxième fois consécutive, devant Niccolò Antonelli, Andrea Migno et Darryn Binder. Jaume Masia a vu l'arrivée au dixième rang. Fenati n'a pris que les deux points de la 14e position après son excursion hors piste. Lorenzo Fellon a vécu une dimanche encore plus difficile, avec un long lap pour dépassement des limites de la piste et un accrochage avec Jeremy Alboba en toute fin d'épreuve. Le Français a été classé à un tour.

Au championnat, Pedro Acosta conserve ses 46 points d'avance sur Sergio García. Dennis Foggia prend la troisième place à Romano Fenati, avec un retard de 58 points sur le leader.

