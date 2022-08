Foggia vainqueur à Silverstone, zéro pointé pour García et Guevara

Charger le lecteur audio

Dennis Foggia s'est imposé dans une course très animée en Moto3 à Silverstone, et a relancé ses chances au championnat en profitant des chutes de Sergio García et Izan Guevara, percutés par d'autres pilotes.

Comme souvent dans la catégorie, le groupe de tête est resté très compact et très fourni, étant composé de 21 pilotes durant la majeure partie de l'épreuve. Dennis Foggia et Deniz Öncü ont maintes fois échangé la première place avant des derniers tours marqués par de nombreuses chutes.

Durant une grande partie de la course, les deux premiers du championnat, García et Guevara, figuraient dans le top 10 mais pas à la lutte pour la victoire, même si le second avait mené les premiers tours. En fin d'épreuve, García a intégré le top 6 mais il a été percuté par Ayumu Sasaki. Visiblement sonné, ce dernier est resté conscient mais souffre d'un traumatisme cervical. Il a également écopé d'une pénalité (un double long-lap) pour le prochain Grand Prix.

À l'entame du dernier tour, Öncü menait la danse mais le classement a encore évolué, voyant Jaume Masiá, pourtant 21e sur la grille, et Foggia s'échanger la tête. À Stowe, Guevera a vu ses espoirs de devenir le leader du championnat s'envoler après avoir été percuté par Ortolá. Foggia est sorti vainqueur de son duel avec Masiá alors que Muñoz, qui avait la troisième place en poche, a chuté à deux virages de l'arrivée, offrant la dernière place sur le podium à Öncü.

"Je me sens bien, c'est incroyable de retrouver le podium avec une victoire", s'est réjouit Foggia, qui compte trois résultats blancs dans les cinq dernières courses. "C'était notre objectif mais nous étions un peu malchanceux et maintenant je suis concentré sur la deuxième partie de la saison."

Kaito Toba s'est classé en quatrième position devant Stefano Nepa, Diogo Moreira, John McPhee, Ryusei Yamanaka, Andrea Migno et Carlos Tatay. Lorenzo Fellon a pris la 13e place.

Avec l'abandon des deux pilotes Aspar, la situation n'évolue pas en tête du championnat et García conserve trois points d'avance sur Guevara. Foggia profite de sa victoire pour se rapprocher mais reste à 42 points.

GP de Grande-Bretagne - Moto3 - Course