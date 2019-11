Première victoire pour Garcia après de nombreuses chutes

Sergio Garcia avait déjà donné les signes de sa progression lors des dernières courses, notamment en obtenant son premier podium en Malaisie, mais c'est à Valence qu'il a réussi à franchir le dernier cap en allant chercher sa première victoire lors de la dernière manche de sa saison de rookie. L'Espagnol du team Estrella Galicia s'est imposé au terme d'une course d'élimination, raccourcie à 15 tours après un carambolage impressionnant.

Voir aussi : 15 moments marquants dans la carrière de Lorenzo

Alors que le départ avait été donné depuis trois tours, Dennis Foggia a été la victime malheureuse d'un jeu de dominos qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Le pilote du team Sky se trouvait à l'arrière d'un petit groupe dans lequel figuraient également Carlos Tatay, Jeremy Alcoba, Makar Yurchenko et Niccolò Antonelli, qui se sont rentrés dedans après la glissade du premier cité. Malheureusement, la moto en perdition de Tatay a coupé la piste et n'a pu être évitée par Foggia, qui l'a heurtée de plein fouet et est lourdement retombé au sol après un vol plané. Miraculeusement, le pilote italien n'a présenté aucune fracture après cet impressionnante chute, seulement un trauma crânien qui a requis son transfert à l'hôpital pour un scanner de contrôle.

Après l'interruption au drapeau rouge, nécessaire pour apporter les secours à Dennis Foggia, un deuxième accident a coupé le groupe de tête en deux au restart. Lorenzo Dalla Porta est parti en highside à la sortie du virage 4 et sa moto a alors heurté celle de Tony Arbolino, qui a à son tour fait tomber John McPhee et Alonso López. Trois des cinq premiers pilotes du championnat étaient donc au tapis !

Dès lors, la tête de la course a été menée par un groupe de sept pilotes, qui s'est réduit à cinq au fil des tours. Après avoir décroché samedi la pole position, Andrea Migno semblait avoir toutes les cartes en main pour aller chercher sa première victoire de la saison, mais c'était sans compter sur la hargne de Sergio Garcia. L'Espagnol a pris l'avantage dans une attaque au dernier virage et, bien que Migno ait tenté de répliquer en lui prenant l'aspiration, le drapeau à damier a déclaré Garcia vainqueur pour cinq millièmes.

Autre surprise sur la troisième marche du podium, la présence de Xavier Artigas, qui provient du CEV et disputait son premier Grand Prix. Tout de suite placé dans le premier groupe, le jeune Espagnol a chipé la troisième place à Tatsuki Suzuki dans la dernière accélération, juste devant Filip Salac, qui a complété le top 5.

Marcos Ramírez avait de quoi être déçu du résultat de cette course, puisqu'il avait réussi à s'échapper avant l'interruption au drapeau rouge, mais n'a pu être aussi incisif au second départ. Il a terminé septième, derrière un Arón Canet, au contraire plutôt chanceux. L'Espagnol avait en effet été protagoniste du premier accident de cette course, survenu pendant le tour de formation alors qu'une casse sur sa machine avait répandu de l'huile en piste. Parti du fond de la grille au premier départ, il a retrouvé sa place au second. Sa sixième position finale l'a garanti du titre de vice-Champion du monde alors que Ramírez a tout de même réussi à ravir la troisième place du classement général à Arbolino, impliqué dans l'un des accidents du jour.

On notera encore la belle huitième place de Celestino Vietti, remonté du fond de la grille jusqu'à la huitième place et sacré Rookie de l'année.

GP de Valence Moto3