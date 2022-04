García l'emporte sur le fil, Fellon dans les points

Charger le lecteur audio

Parti à la faute à Austin, Sergio García n'a cette fois pas commis d'erreurs à Portimão et s'est imposé pour 69 millièmes sur Jaume Masia et un dixième seulement sur Ayumu Sasaki après 21 tours âprement disputés entre cinq pilotes qui s'était détachés.

Qualifié en sixième position, l'Espagnol a pris un excellent départ et s'est rapidement emparé de la tête de la course. Durant les 10 premiers tours, il a tenté de creuser l'écart mais a vu son coéquipier Izan Guevara le détrôner, ce dernier emmenant avec lui le groupe des poursuivants.

La bagarre a alors fait rage jusqu'à la ligne d'arrivée et il était alors impossible de savoir qui tirerait son épingle du jeu au drapeau à damier. C'est finalement García qui a eu le dernier mot de cette "course folle". Le pilote Aspar a toutefois fait une entrée remarquée dans le Parc Fermé en chutant au moment de garer sa moto. "Le parc fermé était mouillé, j'ai freiné très fort et wow ! Je suis désolé pour mes mécaniciens, ils ont travaillé dur et je chute... Mais il n'y a pas de problèmes", a-t-il déclaré en riant au micro du site officiel du MotoGP.

Cette victoire lui permet de redevenir leader du championnat pour un point sur Dennis Foggia. Plutôt en retrait tout au long du week-end, l'Italien s'élançait 12e sur la grille et n'a pu faire mieux que 8e.

Grâce à sa seconde place, Jaume Masia a conforté sa troisième position au classement général, même s'il est plus loin que ses deux adversaires, à 29 points. Ayumu Sasaki réalise également une bonne opération en complétant le podium après s'être affirmé comme l'un des hommes forts de la course en la menant dans l'avant-dernier tour.

La déception était forcément plus importante du côté de Deniz Öncü, auteur de la pole position et dans le groupe de tête tout au long des 21 tours. Le pilote Tech3 n'est pas parvenu à concrétiser et a terminé quatrième, mais se place néanmoins cinquième du championnat. À ses côtés en première ligne, Mario Aji n'a pas été en mesure de tenir le rythme et a conclu le Grand Prix du Portugal aux portes des points, en 16e position.

Lorenzo Fellon

De son côté, Lorenzo Fellon a réalisé la meilleure qualification de sa jeune carrière en se plaçant lui aussi en première ligne, au troisième rang. Longtemps dans le top 10 en course, il a finalement passé le drapeau à damier en 14e position et marque à nouveau des points après y être entré pour la première fois à Austin il y a deux semaines.

Leader un temps, Izan Guevara a conclu la course en cinquième position, devant Carlos Tatay, Andrea Migno, Dennis Foggia, Joel Kelso et Diego Moreira.

GP du Portugal Moto3 - Course