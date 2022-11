Izan Guevara bat Deniz Öncü sur la ligne à Valence

Charger le lecteur audio

Titré depuis Phillip Island, Izan Guevara a décroché son septième et dernier succès de la saison en Moto3 sur le circuit de Valence, en sortant vainqueur d'un long duel avec Deniz Öncü.

Guevara et Öncü ont très rapidement creusé l'écart sur le reste du plateau, avec le représentant d'Aspar, dont il continuera à porter les couleurs l'an prochain en Moto2, devant celui de Tech3. Guevara occupait toujours la première place à l'entame du dernier tour mais Öncu l'a attaqué au virage 8 et a réussi à prendre l'avantage.

Au moment d'aborder le dernier virage, Guevara a volontairement ouvert sa trajectoire pour optimiser la sortie, ce qui lui a permis de repasser en tête dans la toute dernière ligne droite, et quitter ainsi la catégorie sur un succès.

"Une sensation incroyable, un rythme incroyable, j'étais vraiment rapide... sublime", a résumé Guevara. "Merci à mon équipe pour leur travail pendant toute la saison. Une excellente course, j'ai remporté les quatre courses en Espagne, c'est tout simplement phénoménal ! [...] Une course parfaite aujourd'hui."

Izan Guevara a ouvert sa trajectoire pour pouvoir doubler Deniz Öncu

Sergio García a réussi à s'échapper d'un groupe pour prendre la troisième place en solitaire et a ainsi assuré la deuxième place du championnat. Dennis Foggia, qui pouvait encore l'en priver, a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position, s'étant légèrement détaché d'un groupe comportant neuf pilotes sous le drapeau à damier.

Ayumu Sasaki s'est classé au cinquième rang devant Adrian Fernández, David Muñoz et Diogo Moreira, Rookie de l'année après avoir pourtant dû respecter un long-lap dans cette course. Ryusei Yamanaka et Daniel Holgado ont complété le top 10. Pour son dernier départ en Moto3 dix ans après son arrivée dans la catégorie, John McPhee a pris la 11e place, tandis que le Français Lorenzo Fellon a vu l'arrivée en 20e position.

