Guevara gagne et creuse l'écart pour le titre face à García et Foggia

Charger le lecteur audio

Avec une pole position et une victoire au Grand Prix d'Aragón, Izan Guevara ne pouvait pas rêver mieux ! Dans le rythme tout au long du week-end, il est parvenu à se maintenir en tête lors du départ de la course et ne l'a plus lâchée jusqu'au drapeau à damier.

Il a par ailleurs mené une course plutôt rare en Moto3 puisqu'il est parvenu, avec Ayumu Sasaki et Daniel Holgado, à créer un écart qui s'est élevé à près de 13 secondes sur le groupe de poursuivants. Une situation qui se produit très peu dans cette catégorie où chaque virage est âprement disputé en groupe.

Même si le Japonais et l'Espagnol sont longtemps restés au contact, Guevara n'a jamais été inquiété et a ainsi décroché sa quatrième victoire de la saison, en plus de monter sur le podium pour la neuvième fois.

Sasaki s'est pour sa part défait de Holgado et a pu oublier, avec ce sixième podium, sa mésaventure de Misano, où il avait été victime d'un accrochage dans le premier tour. De son côté, Daniel Holgado a remporté le tout premier podium de sa carrière en Moto3. Une très belle performance pour le rookie, qui a imprimé un rythme solide tout au long de la course et n'a jamais été rattrapé par le groupe de poursuivants.

Ayumu Sasaki, Izan Guevara et Daniel Holgado sur le podium du GP d'Aragón

Si les avant-postes ont été calmes, la bagarre a fait rage derrière et les positions n'ont cessé de bouger. Toutefois, Deniz Öncü est parvenu à s'échapper pour effectuer les derniers tours en solitaire avec une avance suffisamment importante pour être à l'abri. Il a ainsi terminé en quatrième position, pour la sixième fois de la saison !

Son coéquipier, Adrian Fernández, a été au coude à coude un moment avec David Muñoz, qui l'a fait rétrograder au 13e rang à cinq tours de l'arrivée à la suite d'une attaque musclée. Pénalisé d'un long-lap, Muñoz a lui aussi perdu de nombreuses places en l'effectuant mais a tenté de revenir dans le dernier tour.

Extrêmement disputé, ce dernier a vu Fernández l'emporter, notamment après un contact avec Jaume Masia. Le jeune Espagnol a donc terminé à la cinquième place devant Ivan Ortola, David Muñoz, Jaume Masia, Carlos Tatay et John Mcphee.

En lutte pour le championnat face à Guevara, Sergio García et Dennis Foggia n'ont jamais été dans le coup. Pourtant bien qualifié, en sixième position, l'Italien a rétrogradé pour finalement terminer en 14e position. À l'inverse, García partait 12e et a navigué tout au long de la course dans le groupe de poursuivants, sans jamais sembler parfaitement à l'aise cependant. Enchaînant les petites erreurs, il a finalement conclu au 13e rang.

L'un et l'autre ont perdu de précieux points au championnat puisqu'Izan Guevara a augmenté son avance de 11 à 33 points sur son coéquipier GasGas, et de 35 à 58 points sur Foggia.

Le Français Lorenzo Fellon, qui quittera l'équipe SIC58 l'an prochain pour rejoindre le team CIP, a été impliqué dans un accrochage au départ de la course avec Nicola Carraro et Joshua Whatley, et a vu son Grand Prix s'arrêter dès le premier virage.

À noter que María Herrera faisait son grand retour en Moto3 ce week-end en tant que wild-card, au sein d'une équipe entièrement composée de femmes, une première !

Moto3 - GP d'Aragón - Course