Guevara assoit son statut de favori au championnat

Izan Guevara semble avoir véritablement pris l'ascendant sur son coéquipier Sergio García au championnat Moto3 au cours du mois de septembre, lui qui s'est emparé des commandes du classement général et a empoché 50 points de plus que son rival lors des trois courses disputées.

Celle du Japon lui a permis d'enfoncer le clou en s'imposant pour la cinquième fois de la saison. Ce succès était le fruit, d'abord, d'un départ tonitruant puisqu'en l'espace de neuf virages Guevara est passé de la troisième ligne de la grille à la place de leader. S'il n'est pas parvenu à se détacher, l'Espagnol a néanmoins parfaitement construit sa course, sur cette piste qu'il ne connaissait pas jusqu'ici, et il a su répondre à ses adversaires et hausser le rythme aux bons moments.

Il faut dire que cela a été une vraie lutte au sommet, car les cinq premiers hommes du championnat ont figuré aux cinq premières places durant cette épreuve, jusqu'à la chute de Jaume Masiá, parti en highside à quatre tours de l'arrivée.

Sergio García, lui, s'est fait irrémédiablement distancer après une brève apparition en tête dans les premiers instants, jusqu'à passer sous le drapeau à damier à neuf secondes du vainqueur. La seconde moitié de la course l'a vu aux prises avec John McPhee, dont il a fini par se libérer, ainsi que David Muñoz et Diogo Moreira, bien revenus mais à qui il est parvenu à résister.

Opposé à Dennis Foggia et Ayumu Sasaki après l'abandon de Masiá, Guevara a repris en toute fin de course les rênes qu'il avait cédées au Japonais puis il a donné un coup de collier décisif pour se donner une demi-seconde d'avance salvatrice. Au championnat, son avance sur García se creuse et atteint 45 points à trois courses de la fin.

La situation se stabilise pour Foggia (+63 points) et Sasaki (+80), tandis que Masiá reste sous la menace directe de Deniz Öncü, qui a toutefois marqué le pas en ne se classant que 15e pour ne revenir qu'à un point de l'Espagnol. Derrière eux, Tatsuki Suzuki n'en profite pas non plus ; bien que parti de la pole position, il n'a pas été verni à domicile, puisqu'il est tombé dès les premiers tours alors qu'il se trouvait dans le groupe de tête.

Ce n'était que l'une des nombreuses chutes qui ont émaillé cette course, parmi lesquelles celle du Français Lorenzo Fellon, déjà accidenté vendredi pendant les essais libres.

GP du Japon Moto3