Jaume Masia remporte le titre Moto3 avec une ultime victoire

Arrivé au Qatar avec 13 points de marge au classement général, Jaume Masia a remporté le championnat grâce à sa victoire en course, couplée aux résultats des derniers pilotes encore mathématiquement en mesure de le battre jusqu'ici. Le mieux placé d'entre eux, Ayumu Sasaki, a dû se contenter de la sixième place à l'arrivée, insuffisant pour repousser plus encore le sacre de l'Espagnol. De même, les points marqués par David Alonso, Daniel Holgado et Deniz Öncü n'ont pas suffi à les maintenir en lice, eux qui étaient condamnés à l'exploit pour résister jusqu'à Valence.

Cette manche qatarie offrait au pilote Leopard Racing sa première balle de match. Son sacre est le fruit d'une saison solide, certes pas exempte d'erreurs mais forte de quatre victoires sur un total de dix podiums, son meilleur score à ce jour. Porté notamment par une belle série entre septembre et octobre, il a su profiter des hauts et des bas de ses adversaires pour émerger comme un sérieux candidat dans la seconde moitié du championnat et finir par l'emporter.

Seulement cinquième du premier Grand Prix, puis contraint à l'abandon sur chute en Argentine, Jaume Masia est monté sur le podium à Austin, Jerez et au Mans, à une époque où Daniel Holgado caracolait en tête. Le pilote Tech3, qui a connu jusqu'à 41 points d'avance, a marqué le pas à Assen avec un premier abandon précisément au moment où Masia décrochait sa première victoire de l'année. Holgado allait ensuite s'effondrer à la fin de l'été, période à laquelle le pilote Leopard est passé à la vitesse supérieure.

À mi-saison, Jaume Masia comptait encore 52 points de retard, trop inconstant malgré une victoire et trois autres podiums. Mais trois Grands Prix plus tard, ce déficit était entièrement effacé et il se retrouvait à égalité de points avec Holgado, toujours leader à la faveur de ses résultats. Pour ce dernier, ce n'était qu'un petit sursis avant la prise de pouvoir totale de son adversaire à la manche suivante.

Dans le même temps, Ayumu Sasaki prenait lui aussi l'avantage sur Daniel Holgado grâce à une impressionnante série de podiums à laquelle une victoire a cependant cruellement fait défaut. Revenu à quatre points en Australie, le Japonais a perdu gros en Thaïlande, où il a abandonné. S'il a devancé Masia à nouveau en Malaisie, il n'a pu arracher la victoire à son coéquipier Collin Veijer et c'étaient encore de précieux points qui s'envolaient.

Sasaki avait encore un coup à jouer malgré tout et Masia se trouvait en position délicate au départ de la course de Losail, ce dimanche, lui qui s'élançait de la quatrième ligne seulement, avec son rival japonais quatrième sur la grille et Holgado en pole position. Masia est vite remonté dans le classement et s'est mesuré directement à Sasaki, avec deux dépassements agressifs qui lui ont valu un avertissement.

Les deux hommes étaient aux avant-postes, ce qui laissait penser à un dénouement à Valence. En fin d'épreuve, Adrián Fernández a deux fois réalisé des dépassements sur Sasaki qui lui ont fait perdre du temps, tandis que Masia s'est emparé de la première place.

Dans le dernier tour, Sasaki est remonté au quatrième rang, ce qui lui aurait permis de garder une chance de titre à Valence, mais il s'est fait une énorme frayeur. S'il a pu rester sur sa moto, il a perdu deux positions dans les derniers virages, assurant le titre à son rival, victorieux ce dimanche.

À 23 ans, Jaume Masia boucle sa sixième saison mondiale, lui qui n'a connu que la catégorie Moto3 jusqu'ici. Arrivé courant 2017 pour quatre courses en remplacement de Darryn Binder, blessé, puis en tant que wild-card alors qu'il disputait le CEV, il s'était fait remarquer en se classant deux fois dans le top 10. Titularisé l'année suivante, il a connu le meilleur et le pire avant d'atteindre la victoire pour la première fois début 2019 en Argentine. Depuis, il a gagné chaque année et progressé dans la hiérarchie mais sans parvenir jusqu'à cette année à se battre durablement pour le titre.

Après avoir piloté des KTM dans différentes équipes au début de sa carrière puis être passé sur la Honda de Leopard Racing en 2020, il a retrouvé la machine autrichienne au sein du team Ajo en 2021. Il faisait alors équipe avec Pedro Acosta, face à qui il a payé ce manque de constance qui l'a souvent accompagné. L'an dernier, en revanche, il a eu l'avantage sur son nouvel acolyte, Daniel Holgado, avant de repartir vers Leopard cette année. Après ce succès, il fera le saut vers la catégorie supérieure la saison prochaine, attendu dans le team SAG.

Dans la catégorie Moto2, le titre a été validé dès le week-end dernier, avec le sacre attendu de Pedro Acosta. En MotoGP, en revanche, il faudra attendre le dernier Grand Prix de la saison, qui aura lieu la semaine prochaine à Valence, pour départager Pecco Bagnaia et Jorge Martín.