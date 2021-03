Fin tacticien, Jaume Masiá lance la saison en Moto3

Jaume Masiá a attaqué au bon moment pour sortir vainqueur de la première manche de la saison en Moto3, le circuit de Losail offrant une course très disputée. Le vent, plus fort que les deux premiers jours, est toujours venu perturber le pilote en tête, ce qui a mené à des changements de leaders incessants jusqu'à la fin de la course..

Parti depuis la pole, Darryn Binder a conservé la tête au départ mais comme souvent en Moto3, aucun pilote n'a pu se détacher et les candidats à la victoire sont restés nombreux jusqu'au bout même si plusieurs d'entre eux ont été éliminés quand Xavier Artigas a chuté dans le troisième tour, entraînant avec lui John McPhee, Andrea Migno et Jeremy Alcoba.

Gabriel Rodrigo, Pedro Acosta, Masiá, Kaito Toba et Ayumu Sasaki se sont succédés à l'avant du groupe de tête tout au long de la course. En fin d'épreuve, ce groupe était encore composé de 13 pilotes et quand l'avant-dernier tour a débuté, Masiá a pris la tête, mais il faisait partie des nombreux pilotes à ne pas vouloir entamer la longue ligne droite à la première place, pour ne pas être le seul privé d'aspiration.

Plusieurs leaders ont donc légèrement ralenti et Niccolò Antonelli s'est retrouvé propulsé de la neuvième à la première position. Jaume Masiá a repris l'avantage dès que le dernier tour a débuté et il a contenu son équipier chez Ajo, Acosta, ainsi que Binder, pour s'imposer avec moins d'un dixième d'avance sur les deux hommes.

"Je suis très content de cette victoire, on a confirmé notre potentiel et le travail accompli cet hiver", a déclaré Masiá. "Ce n'était pas une course facile à gérer, il y avait beaucoup de vent dans les virages rapides et quand j'étais premier à l'entame de la ligne droite, je me retrouvais cinquième ou sixième au premier virage, ce qui était difficile. Je suis resté aussi calme que possible et j'ai essayé de me concentrer sur les derniers tours et de ne pas faire d'erreur. J'ai passé le dernier tour à la première place, j'ai essayé d'attaquer encore plus et de faire un tour propre, sans erreur. Au final, je ne savais pas à 100% si je pourrais passer la ligne en tête mais j'y suis parvenu et je tiens à remercier mon équipe et ma famille pour leur soutien."

Ayumu Sasaki, troisième à l'entame du dernier tour, a chuté quelques virages plus loin. Sergio García Dols en a profité pour prendre la quatrième place devant Gabriel Rodrigo, tandis que Niccolò Antonelli s'est finalement classé au sixième rang, devant Izan Guevara. Kaito Toba a franchi la ligne d'arrivée à la huitième place mais il a reçu une pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste et sa position est revenue à Tatsuki Suzuki. Jason Dupasquier a complété le top 10.

Dennis Foggia n'a pas vu la fin du premier tour, percuté par Carlos Tatay, qui a reçu un long lap pour l'incident. L'Espagnol est remonté au 11e rang mais il a reçu une seconde pénalité pour dépassement des limites de la piste. Romano Fenati en a profité pour récupérer sa position. Pour ses débuts en Moto3, le Français Lorenzo Fellon a pris la 19ème place devant Deniz Öncü, qui a pu repartir après une chute.

Grand Prix du Qatar Moto3