Masia l'emporte, Sasaki et Guevara sur le podium après leur chute

Le plateau Moto3 aura connu un début de Grand Prix de France mouvementé, avec deux départs. Le premier, donné sous un ciel menaçant, n'a permis aux pilotes que de faire deux tours en raison de l'arrivée de la pluie qui a provoqué plusieurs chutes dans le dernier virage. Parmi les piégés figuraient les deux représentants du team Aspar, Sergio García Dols et Izan Guevara, Ayumu Sasaki ou encore Andrea Migno.

Revenus à leur box, ils ont miraculeusement pu sortir à temps de la pitlane pour prendre le deuxième départ grâce au travail intensif de leurs mécaniciens, et c'est cette fois sous un grand soleil que la deuxième partie de la course a eu lieu.

Tout comme lors de la première, c'est le rookie Diogo Moreira, qualifié en quatrième position, qui s'est emparé de la première place. S'il avait néanmoins pu commencer à s'échapper lors du premier essai, il n'a cette fois rien pu faire contre l'assaut de ses concurrents et s'est rapidement retrouvé aux alentours du top 10 avant de prendre une pénalité de Long Lap à la mi-course pour avoir coupé le virage 4. Le jeune Brésilien a finalement terminé 14e.

Devant, c'est Jaume Masia qui a pris le leadership. Le pilote KTM a maintenu sa position tout au long de la course, avant que la bagarre des derniers tours ne commence et qu'il ne soit passé par Dennis Foggia et Ayumu Sasaki. L'Espagnol est parvenu à reprendre son bien et à créer un petit écart avec Foggia, mais il s'est à nouveau fait doubler dans le dernier tour.

Deuxième derrière Sasaki, il est parvenu à passer dans l'ultime virage du circuit Bugatti et à s'imposer pour la seconde fois cette saison. Il s'est emparé par la même occasion de la deuxième place du championnat.

Jaume Masia et Izan Guevara passent à l'attaque, l'un sur Ayumu Sasaki, l'autre sur Dennis Foggia dans le dernier virage.

Le Japonais a pour sa part terminé deuxième, après avoir connu le bac à gravier en début d'épreuve. S'il était déçu d'être passé tout près de sa première victoire, il a pu se satisfaire de sa performance qui représente un bel exploit, tout comme celle d'Izan Guevara.

Le pilote Aspar, lui aussi parti à la faute lors de la première partie de la course, a été discret tout au long des 14 tours mais a finalement doublé Foggia dans le dernier virage pour s'emparer de la troisième place. Auteur de la première pole position de sa carrière, l'Italien n'a pas été en mesure de concrétiser et a terminé au pied du podium, devant son coéquipier Tatsuki Suzuki.

En lutte pour la victoire tout au long de la course, García s'est raté lors d'une tentative de dépassement dans l'avant-dernier tour et a finalement conclu le Grand Prix au septième rang, derrière Carlos Tatay. Il conserve cependant la tête du championnat, 17 points devant Masia et Foggia, qui se retrouvent à égalité. Ryusei Yamanaka, Deniz Öncü et Andrea Migno ont complété le top 10. Le Français Lorenzo Fellon a terminé 23e.

