Max Quiles, protégé de Marc Márquez, remporte le titre Moto3

Máximo Quiles a décroché le titre de champion du monde Moto3 avec cinq manches d'avance sur la conclusion du championnat, après une victoire écrasante dimanche lors du Grand Prix d'Indonésie.

Le pilote du team Aspar était arrivé à Mandalika avec une avance de 127 points sur son plus proche rival au classement, David Almansa, tandis qu'Álvaro Carpe et Brian Uriarte restaient également en lice pour le titre.

Il suffisait à Quiles de conserver une marge d'au moins 125 points à l'issue du week-end pour sceller son sacre et suivre les traces de José Antonio Rueda, qui avait lui aussi décroché le titre pilotes sur ce même circuit l'année dernière.

Samedi, ses rivaux pour le titre s'étaient assuré de verrouiller la première ligne de la grille de départ, Uriarte décrochant la pole position devant Almansa et Carpe. Quiles n'a quant à lui pu se qualifier qu'en sixième position, derrière les pilotes Leopard Racing, Adrian Fernández et de Guido Pini.

Mais Quiles s'est immédiatement montré offensif au départ de la course, se hissant à la troisième place avant de dépasser Uriarte pour s'emparer de la deuxième place dans le premier tour. Le jeune pilote de 18 ans s'est ensuite attaqué à son principal rival au championnat, Almansa, le dépassant dans le virage 1 pour s'emparer de la tête.

Dès lors, le protégé de Marc Márquez s'est montré intouchable, creusant un écart de deux secondes au cours des six premiers tours avant de distancer encore davantage le reste du peloton.

Franchissant le drapeau à damier d' avec une avance de 2,9 secondes, Quiles a remporté sa dixième victoire de la saison et porté son avance au classement général à 132 points, un écart désormais impossible à combler pour ses rivaux. Il est ainsi devenu le premier pilote Moto3 de l'histoire à remporter le championnat alors qu'il reste encore cinq manches à disputer.

David Almansa a terminé la course à une confortable deuxième place devant Matteo Bertelle, tandis que Brian Uriarte a manqué de peu le podium en terminant quatrième. Álvaro Carpe, coéquipier d'Uriarte chez KTM Ajo, était en lice pour la troisième place jusqu'à ce qu'il chute à dix tours de l'arrivée, devenant ainsi l'un des quatre pilotes à avoir abandonné lors de cette épreuve en Indonésie.

Le succès de Max Quiles au championnat intervient 16 ans après que son mentor, Marc Márquez, a décroché le titre en 125cc en 2010. L'Espagnol passera en Moto2 en 2027, tout en restant au sein de l'équipe Aspar.