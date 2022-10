Un membre d'équipe licencié pour avoir frappé un pilote en Moto3

Charger le lecteur audio

Pendant le week-end du Grand Prix de Thaïlande, un incident survenu au cours de la même épreuve en 2019 a été révélé avec la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux. On y aperçoit Tom Booth-Amos, qui portait alors les couleurs du team CIP Greenpower, dans le paddock après la course, et un membre de son équipe lui porter plusieurs coups, avec la jambe et la main.

Le pilote britannique, aujourd'hui engagé en WorldSSP et vice-Champion du WorldSSP300 l'an passé, avait préféré garder l'incident secret à l'époque mais a pris la parole face à la viralité de la vidéo.

"Il y avait beaucoup de problèmes avec l'équipe cette année-là, qui n'ont jamais été révélés, et je n'ai rien dit dans l'espoir de conserver ma place pour la saison 2020, puisque je rêvais de rester dans ce paddock", a expliqué Booth-Amos sur Twitter. "[Cet incident] est survenu après la course, quand ma moto a rencontré un problème mécanique."

"On m'a demandé de ne rien dire et de garder le silence. Je n'en ai jamais parlé à personne, y compris la Dorna et mon management de l'époque. Ce n'est que l'une des choses qui se sont passées cette année-là. Les gens ne savent pas ce qu'ils se passent derrière l'écran."

La personne ayant frappé Tom Booth-Amos aurait par la suite rejoint Max Racing Team, toujours dans la catégorie Moto3. L'équipe dirigée par Max Biaggi a décidé de se séparer de lui et cette décision a été saluée par la fédération (FIM), l'organisateur du championnat (Dorna) et l'association des équipes (IRTA), dans un communiqué commun qui ne nomme ni le pilote ni le mécanicien.

"La vidéo de cet incident a été massivement diffusée sur les réseaux sociaux et le comportement de ce membre d'équipe a immédiatement suscité de sérieuses inquiétudes", indiquent les trois instances dans un communiqué commun. "De plus, il a été révélé que la personne concernée travaillait toujours dans le paddock pour une équipe différente, qui n'avait pas connaissance de cet incident. L'équipe a décidé de se séparer de cet employé, qui ne travaillera plus pour elle au Grand Prix de Malaisie."

"La FIM, aux côtés de l'IRTA et de Dorna Sports, estime que cette décision est appropriée, et soutient totalement les mesures prises par l'équipe pour mettre fin au contrat de cet individu. Un comportement violent ne peut pas et ne sera pas toléré. Toutes les parties impliquées vont continuer à travailler pour faire du paddock du MotoGP l'environnement de travail le plus sûr possible."

Max Racing Team n'a pas communiqué sur cet incident. La formation italienne avait déjà eu une crise à gérer après le Grand Prix d'Aragón, où deux de ses mécaniciens avaient tenté d'empêcher Adrián Fernández de sortir de son garage pendant les qualifications. D'abord suspendus et sanctionnés financièrement, ils ont finalement été licenciés.

GP de Thaïlande : Foggia s'impose, Guevara en retrait, García percuté