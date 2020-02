Ogura le plus rapide à Jerez

Comme leurs grands frères du Moto2, les pilotes Moto3 étaient réunis de mercredi à vendredi à Jerez de la Frontera, pour trois journées d'essais de pré-saison. Sous le soleil de l'Andalousie, c'est Ai Ogura qui a tiré son épingle du jeu, avec le meilleur chrono, et le record du tour. Le Japonais a devancé celui que l'on peut considérer comme le Poulidor de ce test, puisque John McPhee a terminé chaque journée au deuxième rang de la feuille des temps ! Battu de 60 millièmes mercredi puis de cinq millièmes jeudi, il s'incline pour 50 millièmes ce vendredi.

Les constructeurs et les équipes engagés en Moto3 ont pu profiter de ces tests pour essayer de nouvelles pièces sur leurs machines 2020. Si cinq Honda ont trusté les premières places du classement, KTM a tiré son épingle du jeu avec sa nouvelle machine, bien plus agile selon ses pilotes. Du côté des équipes SIC58 et Rivacold Snipers, on a testé de nouveaux bras oscillants, qui ont notamment permis à Tatsuki Suzuki de se classer quatrième.

L'année 2020 marque également le retour à la compétition sur circuit de la marque Husqvarna en Championnat du monde. Si Romano Fenati est parvenu à hisser sa machine au neuvième rang mercredi, il doit finalement se contenter de la 22e place, juste devant son équipier Alonso Lopez. Les deux pilotes pointent à 1"5 du meilleur chrono.

Ce sont finalement 31 pilotes qui ont réalisé des temps sur ces trois journées d'essais. Le peloton Moto3 disposera de quatre dernières journées au Qatar, du 28 février au 2 mars, avant le coup d'envoi de la saison 2020, quelques jours plus tard sur le circuit de Losail.

Test Jerez Moto3 - Top 10 des temps combinés P. Pilote Moto Temps 1 Ai Ogura Honda 1'44"670 2 John McPhee Honda 1'44"720 3 Gabriel Rodrigo Honda 1'44"984 4 Tatsuki Suzuki Honda 1'45"176 5 Sergio García Honda 1'45"205 6 Raúl Fernández KTM 1'45"272 7 Albert Arenas KTM 1'45"388 8 Yuki Kunii Honda 1'45"409 9 Filip Salac Honda 1'45"458 10 Deniz Öncü KTM 1'45"517

