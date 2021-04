Parti des stands, Pedro Acosta s'offre un incroyable succès

Pedro Acosta a décroché son premier succès en Moto3 dès son deuxième départ dans la catégorie, après une spectaculaire remontée faisant suite à un départ depuis les stands. Comme six autres pilotes, le pensionnaire du team Ajo était pénalisé pour avoir été trop lent en EL2. Mais il ne lui a fallu qu'une dizaine de tours pour combler un retard de plus de dix secondes et retrouver un groupe de tête resté très imposant.

Comme la semaine précédente, le phénomène d'aspiration, couplé aux fortes rafales de vent, a compliqué la tâche du leader, régulièrement débordé par ses rivaux dans la ligne droite principale. Si Darryn Binder, parti depuis la pole, a conservé la première place au départ, il n'a pas pu creuser l'écart et de nombreux pilotes se sont succédés en tête, à l'image de Tatsuki Suzuki, Andrea Migno, Filip Salač, Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba et Kaito Toba. Ils ont préféré attendre la fin de course pour passer à l'attaque, facilitant ainsi le retour d'Acosta dans ce groupe, et les derniers tours ont été très animés.

Salač a dû abandonner à la suite d'un contact avec Sasaki au virage 2 tandis qu'à l'entame du 15e des 18 tours du Grand Prix, Alcoba, alors deuxième, a percuté Binder. Si ce dernier a pu continuer, ce premier a chuté, sa moto s'en allant frapper John McPhee. Une fois relevé de sa chute, l'Écossais s'est dirigé vers Alcoba et lui a asséné plusieurs coups, auxquels l'Espagnol a répondu. Pénalisés pour ce comportement, les deux pilotes devront s'élancer des stands à Portimão, Alcoba avec un retard de cinq secondes, et McPhee dix secondes après les autres pilotes.

La première place a continué à changer de mains jusqu'à l'entame du dernier tour, moment où Acosta s'est porté en tête pour la première fois. En seulement trois virages, il a creusé un petit écart et même si Binder a pu se rapprocher dans les dernières courbes du tracé, le pilote âgé de 16 ans lui a résisté jusqu'au bout, en cassant l'aspiration donnée à son rival dans l'ultime ligne droite. Acosta n'avait que 0"039 d'avance sur Binder au moment de franchir la ligne d'arrivée.

"Je ne sais pas comment j'ai fait ça !" a reconnu le vainqueur. "Quand on travaille avec les meilleurs, ça devient possible. Ce n'est jamais facile et [samedi] j'étais un peu démoralisé après la pénalité, mais dans la matinée, j'ai dit à mon assistant 'On peut le faire, je peux être dans le groupe vers le 10e tour.' Et me voilà ! Je peux seulement remercier ma famille, mon assistant et entraîneur, ainsi que mon équipe, parce que sans eux je ne serais pas là !"

Niccolò Antonelli s'est classé au troisième rang, devant Andrea Migno, Kaito Toba et Izan Guevara. Derrière ces six pilotes regroupés en moins d'une seconde, Ayumu Sasaki a pris la septième place, devant son compatriote Ryusei Yamanaka et le vainqueur du premier Grand Prix de la saison, Jaume Masia, qui a perdu du temps dans un contact avec Gabriel Rodrigo dans le dernier tour. Romano Fenati a terminé la course à la 10e position, tandis que Lorenzo Fellon a pris la 20e place.

Grand Prix de Doha Moto3

